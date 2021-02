Les Gardiens de la Galaxie 3 utiliseront la même technologie de tournage que The Mandalorian

Gardiens de la Galaxie Vol. 3 utilisera la même technologie que Lucasfilm utilise pour fabriquer The Mandalorian. Il a été précédemment révélé que Taika Waititi utilise également StageCraft de Lucasfilm pour aider à faire Thor: l’amour et le tonnerre. Le réalisateur a travaillé avec Lucasfilm sur The Mandalorian, il est donc habitué à utiliser la nouvelle technologie. Il se prépare également à diriger son propre Guerres des étoiles film, où il utilisera probablement à nouveau StageCraft pour certaines choses.

Oui un peu. où il s’inscrit. – James Gunn (@JamesGunn) 5 février 2021

Plus tôt cette semaine, James Gunn a répondu aux questions des fans sur les réseaux sociaux. Il a révélé qu’il en avait fini à 100% avec La brigade suicide, et a également révélé que Warner Bros. ne l’a pas du tout interféré pendant qu’il rédigeait l’histoire ou la coupe finale. Gunn a également été interrogé sur Gardiens de la Galaxie Vol. 3, sur lequel il démarrera après la campagne promotionnelle avec DC et Warner Bros. Plus précisément, on a demandé au réalisateur s’il utilisera ou non la technologie de The Mandalorian sur la suite très attendue. Gunn a simplement répondu: « Certains. Où ça va. »

James Gunn ne s’appuiera pas sur StageCraft pour Gardiens de la Galaxie Vol. 3, mais il l’utilisera là où il le jugera nécessaire. La technologie a beaucoup aidé pendant la crise de santé publique, car des effectifs limités d’équipage sont nécessaires pour filmer dans un environnement plus petit. The Mandalorian les saisons 1 et 2 ont utilisé StageCraft, et on pense que la troisième saison l’utilisera également. Le livre de Boba Fett a également utilisé la technologie. Seuls quatre volumes de StageCraft existent dans le monde, deux à Los Angeles, un en Australie et un au Royaume-Uni.

On pense que la production sur Gardiens de la Galaxie Vol. 3 débutera au cours du second semestre de cette année au Royaume-Uni. Pour l’instant, James Gunn travaille sur la série Peacemaker, actuellement en tournage. À partir de là, il commencera probablement La brigade suicide campagne promotionnelle, qui l’amènera dans l’été. Au moment d’écrire ces lignes, la suite tant attendue devrait sortir en salles le 6 août.

Quant à savoir si oui ou non La brigade suicide garde sa date de sortie cet été, ce n’est pas clair. Certains analystes estiment que les cinémas pourront rouvrir leurs portes à un moment donné cet été et à l’automne. Warner Bros. a précédemment annoncé qu’ils allaient prendre tous leurs films 2021 et les sortir simultanément dans les salles et HBO Max, ce qui inclurait La brigade suicide. L’annonce a été un choc pour beaucoup, y compris James Gunn et d’autres réalisateurs qui avaient récemment réalisé des projets avec le studio. Il sera intéressant de voir comment la sortie est gérée le moment venu, surtout après avoir regardé comment Wonder Woman 1984 fait. Vous pouvez consulter la confirmation StageCraft pour Gardiens de la Galaxie Vol. 3 ci-dessus, grâce à Twitter officiel de James Gunn Compte.

