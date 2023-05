Les Gardiens de la Galaxie 3 : un épilogue émouvant au MCU original

Lego Le Qg Des Gardiens De La Galaxie - Lego® Marvel Super Heroes™ - 76253

Placez l’action des Gardiens de la Galaxie Volume 3 de Marvel Studios entre les mains des enfants de 7 ans et plus avec Le QG des Gardiens de la Galaxie LEGO® Marvel (76253).Les aventures commencent ici !Les fans des films de Marvel reconnaîtront la base des super-héros vue dans Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 de Marvel Studios. À l’intérieur, ils trouveront des outils, des moyens technologiques et une table autour de laquelle Groot et Star-Lord planifient leur prochaine mission passionnante. Pour une expérience numérique encore plus ludique, les enfants peuvent télécharger l’application LEGO Builder et entrer dans un univers créatif qui leur permet de zoomer et faire pivoter leurs modèles en 3D, enregistrer leurs sets et suivre la progression de leur construction.