Les Gardiens de la Galaxie 3 seront la dernière fois que nous verrons cette équipe, déclare James Gunn

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 marquera la fin de cette itération de l’équipe cosmique des héros Marvel. S’adressant au podcast Hero Nation de Deadline, le réalisateur James Gunn, qui dirigera la dernière partie du gardiens de la Galaxie trilogie, le trio à venir sera la dernière fois que le public verra Star-Lord de Chris Pratt, Drax de Dave Bautista, Rocket Raccoon de Bradley Cooper et Sean Gunn, Gamora de Zoe Saldana et Groot de Vin Diesel s’unir pour sauver l’univers.

« C’est la fin pour nous, la dernière fois que les gens verront cette équipe de Gardiens. »

En plus de nous présenter cette nouvelle dévastatrice, mais pas surprenante, Gunn a continué à taquiner la portée et le ton du film. Tandis que le gardiens de la Galaxie franchise a toujours réussi à aborder les choses avec un sourire ironique et technicolor, on dirait que les choses sont sur le point de devenir vraiment sombres.

FILM VIDÉO DU JOUR

« C’est gros; c’est tellement, tellement grand et sombre, et différent de ce à quoi les gens pourraient s’attendre. Je veux juste être fidèle aux personnages, à l’histoire et donner aux gens la conclusion qu’ils méritent pour l’histoire. C’est toujours un peu effrayant; Je fais de mon mieux. »

James Gunn ressent la pression de mener à bien le voyage de cette équipe de héros désormais emblématique. Mais, pour ce que ça vaut, il est pleinement conscient des attentes du public et semble prêt à les affronter de front. « Je suis conscient que le troisième film de la plupart des trilogies est nul ; pas toujours », a assuré le cinéaste.

Les Gardiens de la Galaxie 3 introduiront de nouveaux visages aux côtés des familiers





Bandes dessinées Marvel

En plus de conclure l’histoire du familier Gardiens de la Galaxie, Gardiens de la Galaxie Vol. 3 présentera également plusieurs nouveaux personnages. Des personnages qui pourraient avoir un impact énorme sur l’univers cinématographique Marvel plus large en dehors de la prochaine suite des Gardiens.

Alors que les détails de l’intrigue restent un mystère, il a été révélé que Will Poulter rejoindra l’ensemble en tant qu’Adam Warlock, un puissant guerrier envoyé après les Gardiens de la Galaxie par leurs ennemis. Le réalisateur James Gunn a récemment taquiné le rôle de Poulter dans la procédure en disant: « Oh, c’est le meilleur. C’est le meilleur. Il le tue. Les gens vont vraiment aimer Adam – ou aimer? Ils vont apprécier Adam Warlock, je dirai . »





Pacificateur la star Chukwudi Iwuji jouera également un rôle dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, et bien que son personnage reste un secret bien gardé, l’acteur a offert quelques détails intrigants. « Puissant. Extrêmement puissant. Complexe », a déclaré Iwuji. « James et moi en parlions, mais il est certainement l’un des personnages, sinon le plus complexe, que nous ayons vu dans l’univers flippant de Marvel. Il est donc profondément complexe et profondément puissant. , et j’espère intriguer. J’espère que j’y apporterai ça.

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 devrait sortir aux États-Unis le 5 mai 2023, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Heureusement, ce ne sera pas la seule aventure pour l’équipage bien-aimé, avec Je suis Groot et Spécial vacances Les Gardiens de la Galaxie également défini pour Disney +.









Will Poulter est Adam Warlock dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 Will Poulter jouera l’action en direct du MCU Adam Warlock, qui devrait faire ses débuts dans le troisième film de James Gunn Gardiens.

Lire la suite





A propos de l’auteur