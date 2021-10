Les gardiens de but de super-héros de FIFA 22 atténués dans PS5, patch PS4

La première mise à jour de FIFA 22 sur PlayStation 5 et PS4 est maintenant disponible, et elle est absolument énorme en termes de modifications et d’améliorations. Parmi les changements figurent une liste exhaustive d’améliorations du gameplay, y compris quelques modifications apportées à la façon dont les gardiens de but travaillent. Alors que vous allez toujours affronter le premier Peter Schmeichel la plupart du temps, EA Sports a atténué «l’efficacité des gardiens de but lorsqu’ils plongent pour des tirs dans le coin supérieur tirés de l’intérieur de la surface de réparation».

Si vous avez eu des problèmes pour marquer, cependant, ne pensez pas que vous allez soudainement marquer des buts avec facilité : nous avons passé quelques heures à jouer avec le nouveau patch installé et nous avons quand même été victimes de nombreux exploits de gardien de but. Si vous avez besoin d’aide à ce sujet, vous pouvez trouver Comment marquer les anciens gardiens de but via le lien.

D’autres modifications incluent de nouvelles animations lorsque les gardiens de but atteignent des tirs en finesse, ce qui est destiné à fournir des «réactions plus authentiques» mais peut également entraîner plus d’arrêts. (C’est probablement une bonne chose, bien sûr, car ces types de tirs sont un peu surpuissants à notre avis.) Il y a aussi quelques changements de logique qui ont poussé les défenseurs à se retirer complètement dans les virages, ce qui a déjà coûté nous quelques jeux.

Ailleurs, il existe des centaines d’autres ajustements et améliorations mineurs, allant des corrections de bugs aux améliorations de l’interface utilisateur. Trois nouvelles chansons ont été ajoutées à la bande originale, en plus de 31 scans de visage. Vous pouvez trouver les notes de mise à jour complètes ici, ainsi que notre Guide FIFA 22 via le lien.