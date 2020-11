Les gardes du corps d’idoles révèlent s’ils peuvent ou ne peuvent pas recevoir des cadeaux de célébrités et de fans

Peu importe la fréquence à laquelle ils sont repérés, le monde secret des gardes du corps K-Pop restera insaisissable même pour les fans les plus chevronnés.

Dans AYO ‘s Série «Comment Defender», gardes du corps professionnels de l’agence Amis secrets, Kim Da Ye et Lee Ho Min, ont été invités à partager des histoires d’initiés rares liées à leur travail.

L’une des questions qui intéressaient le plus les fans était: « DEUX FOISde Jihyo allait donner un cadeau à un garde du corps et a été rejeté. Existe-t-il une règle selon laquelle les gardes du corps ne peuvent pas recevoir de cadeaux? »

Kim Da Ye a pris la barre et a répondu que ce n’était pas contraire aux règles de leur agence: «Il n’y a pas de règle comme ça«.

Au contraire, le problème d’accepter des boissons de n’importe qui, que ce soit des célébrités ou des fans, c’est que cela peut interférer avec leur travail.

Parfois, cependant, ils acceptent des cadeaux, surtout lorsque l’occasion l’exige. Le préféré de Kim Da Ye était quand elle a reçu une boisson vitaminée pendant une journée particulièrement chaude.

Je déplaçais les clôtures à deux mains et il faisait vraiment chaud, puis quelqu’un est venu à côté de moi et a mis une boisson vitaminée dans ma poche. J’étais tellement épuisé et j’ai enduré la journée avec cette boisson vitaminée.

D’autre part, le cadeau le plus mémorable de Lee Ho Min a été donné lors d’une froide journée d’hiver.

Il y avait une émission de télévision intitulée «Guerilla Date» et c’était une journée très froide. J’étais responsable du centre-ville et un fan a dit: «Excellent travail! Merci de les garder en sécurité ». Elle a apporté beaucoup de cafés en conserve et des trucs chauds. En buvant ça, j’ai réchauffé mon corps et mon cœur.

– Lee Ho Min