Les garçons de South Park seront des adultes dans leur nouveau spécial

Paramount + s’apprête à lancer un nouveau spécial « Post-Covid » de South Park, qui présentera une version adulte de ses personnages principaux à travers une histoire dans laquelle nous verrons ce que l’avenir apportera à Stan, Kyle, Carman et Kenny après le événements de la spéciale précédente, qui prévoyait que la mécanique entre la coexistence avait changé entre eux.

La pandémie mondiale aurait affecté la manière dont l’équipe derrière la série effectuerait sa production, alors en septembre 2020, ils ont présenté une émission spéciale d’une heure via Comedy Central dans laquelle nous avons pu voir les ravages causés dans la petite ville du Colorado.

Après avoir présenté un « Spécial Vaccination » en mars 2021, South Park s’apprête à faire un saut dans le futur avec son nouveau spécial exclusif pour la plateforme Paramount+, qui nous présente la version adulte de Stan recevant un appel de Kyle, qui apparaît être maintenant professeur de psychologie à l’Université du Colorado.

Kyle demanderait à Stan de se rappeler comment les choses se passaient quand ils étaient tous les deux jeunes et comment ils se soutenaient toujours quand les choses tournaient mal, une déclaration qui éveillait ses soupçons. « South Park: Post-Covid » nous révélerait dans la bande-annonce que Randy est toujours un vieil homme à ce stade du futur et serait toujours actif dans son entreprise « Tegrity ».

« South Park: Post-Covid » a une date de première prévue pour le 25 novembre. Une deuxième spéciale a été confirmée par l’équipe créative de la série pour la première en décembre prochain. Cela fait partie du nouvel accord commercial que Trey Parker et Matt Stone ont signé avec ViacomCBS pour un total de 900 millions de dollars.

Parker et Stone ont convenu de réaliser deux nouveaux films exclusifs Paramount + qui sortiront chaque année au cours des sept prochaines années. Parker a déclaré lors d’une conversation avec The Hollywood Reporter que, comme ses personnages, l’équipe de production cherchait à revenir à la normale après la pandémie. L’équipe de South Park Studios a également approuvé six nouvelles saisons via Comedy Central.