Les garçons confirment que la finale de la saison 3 a été inspirée par une tristement célèbre citation de Donald Trump

Au fur et à mesure que la troisième saison se déroule, nous voyons le principal antagoniste de la série, Patriese transformer davantage en un leader déséquilibré qui pourrait très bien établir des parallèles avec l’époque où Trump était au pouvoir.

Dans le dernier épisode, comme Patrie dévoile enfin son fils de super-héros, Ryan, au monde, avant qu’un manifestant ne crie et ne lui lance quelque chose sans danger.

Le créateur de l’émission a admis à Deadline que la scène avait été initialement inspirée par le moment où Trump a dit à ses partisans dévoués pendant sa campagne : « Je pourrais me tenir au milieu de la Cinquième Avenue et tirer sur quelqu’un, et je ne perdrais aucun électeur, d’accord ? C’est, comme, incroyable. »