Les garçons choisis par des millions de fans comme meilleure émission de télévision de 2022 Les Boys ont remporté le sondage d’IGN composé de millions de votes pour être déclarés meilleur spectacle de l’année. Distribution télévisée Sony Pictures



Les garçons n’est devenu populaire qu’à chaque saison. Sa troisième saison la plus récente a obtenu son score le plus élevé à Rotten Tomatoes, avec un score presque parfait de 98% frais. L’audience a également été élevée avec Les garçons étant l’une des émissions les plus populaires sur Prime Video. L’anticipation est déjà élevée pour la quatrième saison à venir, en particulier avec l’annonce que Jeffrey Dean Morgan a finalement rejoint le casting après des années de Kripke essayant de le faire fonctionner.

En publiant une image du tournage, Morgan a posté sur Instagram : « J’espère que tu es prêt pour moi… parce que je suis sûr que je suis prêt pour toi ! Mémorisant pendant que je cours la clôture. Une sacrée belle journée… au moins jusqu’à ce que je trouve le cassé clôture. »

Pendant ce temps, la franchise s’étendra au-delà de la série principale. Auparavant, le spectacle a présenté The Boys Presents : Diaboliqueune série d’anthologies animées se déroulant dans l’univers de Les garçons. Vient ensuite le premier spin-off en direct, surnommé Génération Vqui suit de jeunes super-héros en formation dans une université spéciale pour les super-puissants.

Les trois premières saisons de Les garçons sont en streaming sur Prime Video. La saison 4 n’a pas encore de date de diffusion.