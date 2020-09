"Les garçons": Anthony Starr ne voulait pas du tout jouer Homelander

Depuis que « The Boys » a commencé avec la saison 1 l’année dernière, la série a connu une grande popularité. L’acteur de Homelander Anthony Starr en particulier a reçu de nombreux éloges pour sa performance choquante et convaincante. Au début, il n’avait pas envie de jouer le rôle du leader des Sept.

Après deux saisons, il est difficile d’imaginer quelqu’un d’autre que Anthony Starr dans le rôle de Homelander. Au début, il n’avait aucun intérêt pour le rôle, comme il l’a dit dans une interview avec Metro. Ce n’est que grâce à la ténacité de ses managers qu’il est devenu un super.

La persévérance est payante

«Mes managers m’ont envoyé le script et m’ont dit que nous devrions aller le voir. Mais j’étais occupé, je travaillais toutes les minutes et une semaine plus tard, ils m’ont appelé et m’ont dit: ‘Vous l’avez lu? Et j’ai juste dit: « Non, laisse-moi tranquille, j’ai des choses à faire! » «

Puis il a ignoré le scénario « The Boys » pendant une semaine et demie jusqu’à ce qu’il se rende compte que c’était une histoire de super-héros. « Je pensais qu’ils ne me prendraient pas de toute façon. Je ne suis pas fait pour ça. »

Starr se compare à Henry Cavill

Homelander est une parodie de Captain America de Marvel et du héros de DC Superman, actuellement joué par Henry Cavill. « Henry Cavill mesure 3,5 mètres », explique Anthony Starr avec une subtile exagération. «Il est construit comme un placard et c’est génial, adorable et charmant», ajoute-t-il. Une description qui ne correspondait apparemment pas à l’image de soi de Starr.

Cependant, ses managers n’ont pas abandonné et ont continué à pousser Starr – jusqu’au jour où il a enregistré un court clip, qui est ensuite allé au showrunner Eric Kripke. « Ils adorent! », Annonçaient les managers Anthony Starr.

Found Homelander pour « The Boys »

Ensuite, l’acteur a pensé qu’il ferait peut-être mieux de regarder le scénario de The Boys. «Je l’ai lu et j’ai réalisé que c’était vraiment bien et que ça valait la peine d’y investir du temps et de l’énergie. Et avant de savoir ce qui se passait, j’étais dans le costume Homelander!»

Anthony Starr a joué Homelander pendant deux saisons. Les trois premiers épisodes de la deuxième saison sont disponibles sur Amazon Prime Video depuis le 4 septembre. Un autre nouvel épisode suit chaque vendredi. Et tant de choses peuvent être révélées: Homelander provoquera à nouveau des moments de choc.