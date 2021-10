Les Game Awards reviennent le 9 décembre avec une cérémonie en direct et en personne

Trois choses sont inévitables dans la vie : la mort, les impôts et Geoff Keighley. Les Game Awards sont le grand événement de jeu vidéo de clôture de l’homme, et il revient bien sûr pour envoyer 2021 avec un bang fastueux.

RESERVEZ LA DATE 📌 ⁰Jeudi 9 décembre LES PRIX DU JEU⁰ En direct en personne depuis Microsoft Theater

Los Angeles

Et le streaming en direct partout Une célébration mondiale de la culture du jeu vidéo#TheGameAwards pic.twitter.com/Zd5hbYWWIT – Geoff Keighley (@geoffkeighley) 30 septembre 2021

Le spectacle de cette année verra un retour complet à un événement en direct, en personne, qui se tiendra comme d’habitude au Microsoft Theatre de Los Angeles. Les règlements et les précautions concernant COVID-19 doivent encore être détaillés, mais nous imaginons que les invités et les hôtes devront prendre les mesures appropriées pour y assister. Les Game Awards auront lieu le 9 décembre et seront diffusés en direct afin que nous puissions tous regarder depuis chez nous.

Il n’y a pas encore de détails sur le contenu de l’émission de Keighley, mais nous savons qu’il y aura le mélange habituel de récompenses, de performances musicales, de bandes-annonces de jeux et d’annonces. Comme vous vous en doutez, le pape Dorito lui-même dévoilera lentement les apparitions des invités, les artistes et les jeux qui pourraient apparaître d’ici l’événement principal dans quelques mois. Les nominations pour tous les prix se rapprocheront également un peu plus de l’heure.

Alors, marquez vos calendriers, tout le monde – Les Game Awards arrivent. Êtes-vous impatient de regarder? Selon vous, quel jeu mérite le trophée du jeu de l’année de Keighley ? Discutez dans la section commentaires ci-dessous.