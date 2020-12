Les Game Awards et la lutte inlassable contre l’objectivité

Nous sommes humains et nous devons nous souvenir

La fin de cette année chaotique se sent enfin palpable. Quelques semaines à peine après avoir frappé le coup final, les préparatifs commencent pour essayer de se souvenir et de sauver les quelques ou beaucoup de bonnes choses que cette année nous a laissées, dans une tâche déjà ardue de compilation. En fin de compte, nous devons comprendre que dans la subjectivité qui vit en chacun de nous, toutes nos pensées, sommets et autres manières de catégoriser, ces sentiments et pensées seront sur lesquels nous baserons notre choix. Cependant, on trouve toujours plus que je ne voudrais le terme objectivité, une telle chose existe-t-elle vraiment? Pouvons-nous souligner et dire quels sont les meilleurs jeux de l’année sans aucun doute? Il semble que ces questions reviendront sur le ring, alors que le célèbre gala de l’industrie du jeu vidéo, The Game Awards, approche à pas de géant, et que le public vote déjà pour son jeu de l’année.

Les débuts de ce gala remontent à des années, plus précisément à 2014, lorsque la première diffusion a été faite. Au cours de cet événement, des éminences de l’industrie, des fans et d’autres parties intéressées se rencontrent lors d’un festival où les jeux sont au centre de l’attention du début à la fin, alors que le gala accueille des récompenses, divisées en catégories et la raison de leur existence, à Annonces lancées pendant la diffusion. Ces annonces ont transformé les Game Awards en un E3, mais à un autre moment de l’année, assis les gens devant les écrans pour voir ces annonces qui en auront surpris plus d’un. Il reste encore quelques jours avant l’arrivée de la date choisie, où, selon notre résidence, Nous verrons au petit matin du jeudi au vendredi ou à un autre moment de la journée. Lors de la préparation de l’événement, un vote du public a lieu, où les gens, au cours de différentes phases, peuvent voter pour leurs jeux préférés de l’année. Une fois que tous ont été finalisés, les scores les plus votés et feront partie du vote final pour le jeu de l’année, auquel un jury participe également. Le pourcentage de cette participation publique est de 10% du total, plus proche d’un détail avec la communauté que de quelque chose de vraiment représentatif.

Cependant, et comme je l’ai déjà souligné, devons-nous attendre quelque chose de ce gala? Est-ce, en quelque sorte, représentatif, mais surtout nécessaire pour l’industrie?

Ayant dit cela, ceux qui ont été sélectionnés et ceux qui ont obtenu le plus de votes n’ont surpris personne, parce que nous avons les triples A de l’année, comme The Last of Us: Part II, Doom Eternal ou Animal Crossing: Nouveaux horizons, même la proposition la plus humble et qui s’est démarquée comme une star parmi tant de grandes sorties, qui cette fois a été la divinisation (et à juste titre) Hadès. Petit à petit, il reste moins à terminer le troisième tour de scrutin pour le public, auquel vous pouvez accéder à partir d’ici. La tête est menée Fantôme de tsushima avec 44%, The Last of Us Part II avec 34% et Enfers avec 11%, laissant derrière Doom éternel Oui Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Alors qu’avant le titre de Naughty Dog menait, le jeu Sucker Punch Productions prend maintenant l’initiative, un processus qui a laissé une certaine controverse, comme un prétendu piratage pour produire ce résultat, bien qu’actuellement le poste ait disparu de Resetera.

Nous aimons classer, nous aimons parler du meilleur et du pire, faire nos sommets, affronter d’autres qui diffèrent des nôtres et glorifier ceux qui se ressemblent d’une certaine manière. En fin de compte, c’est plus proche d’un combat de gangs, où nous défendons bec et ongles la légitimité de nos élections contre de faibles décisions rivales. Bien sûr, nous l’aimons. J’aime aussi ça. Et ce n’est pas quelque chose de fondamentalement mauvais, pas du tout, le problème vient quand, pour défendre nos arguments, nous brandissons l’heureux mot «objectivité». Non, rien de ce qui vient d’un être subjectif tel que les gens ne peut, de manière catégorique, nous exalter dans l’objectif. Nous ne sommes pas des machines, nous ne sommes pas des données directement extraites de la source, nous ne sommes pas des nombres ou oui ou non, nous sommes des sensations, des sentiments, nous sommes des décimales et des doutes, nous ne vivons pas dans la vérité absolue ni ne devons faire semblant, car nous n’y arriverons pas, et combien plus nous nous efforçons d’y parvenir, plus cela sera difficile. Que les Game Awards soient une fête pour célébrer les grands titres et non un combat, où nous essayons de souligner le bien et le mal de cette industrie. Un endroit dont nous pouvons discuter et parler, et pas seulement un autre endroit pour commencer une bagarre inutile avec des chiffres et des sommets.