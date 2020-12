Les Game Awards 2020

Cheval de Troie

Ce matin du jeudi 10 au vendredi 11 décembre s’est tenu comme stipulé le gala des Game Awards 2020. Présenté à nouveau par le mythique Geoff Keighley (on t’aime, Geoff), qui s’est déjà imposé comme l’un des les événements les plus importants du secteur (sinon les plus importants, surtout après le vide laissé par le dernier E3) accueillis une nuit qui a donné beaucoup de choses à dire; pas tant pour les récompenses que pour les annonces qui y ont eu lieu.

Le gala

Bien que comme d’habitude Geoff Keighley était le maître de cérémonie de ce gala, les conditions actuelles le rendaient très différent du reste des années. Pour des raisons plus qu’évidentes, Keighley a dû présenter ce grand événement à un public de diffusion pour la première fois dans l’histoire des récompenses, qui cette fois ont été accordées et reçues par visioconférence. Les présentateurs de ces prix (parmi eux, des personnalités comme Cristopher Nolan ou Gal Gadot) se sont connectés à Keighley de chez eux pour laisser la place aux candidats de ces nominations, tous également connectés par visioconférence et prêts à recevoir la statuette. Un gala à retenir, à la fois pour sa manière de se présenter et pour les annonces qui voulaient faire partie de cette soirée spéciale.

Annonces

En l’occurrence, comment pourrait-il en être autrement, les jeux qui voulaient se faufiler entre les nominations des galas dans les années à venir avaient leurs minutes de gloire. En commençant par les plats principaux, Microsoft a annoncé une nouvelle tranche de Sombre parfait, dans un futur ravagé par une catastrophe écologique, main dans la main avec son prestigieux studio The Initiative. Dragon âge 4, de BioWare, surpris par une bande-annonce cinématographique où ils annonçaient un nouvel épisode de ce monde fantastique médiéval, tandis que la société, à son tour, confirmait une nouvelle tranche de Effet de masse. Turtle Rock, responsable de l’étude Laissé pour mort, a dévoilé son nouveau jeu de zombies, Retour 4 Sang, fournissant une action coopérative par vagues qui semble intéressée à revenir aux racines de l’étude.

En route vers la seconde étage de révèle, si je vous disais récemment comment Kratos est arrivé Fortnite et anticipait l’arrivée de la franchise Halo, hier soir la rumeur a été confirmée une fois qu’Epic Games et Microsoft ont annoncé la disponibilité d’un peau par Master Chief. Cependant, l’un des jeux clés de la pandémie – et qui s’est malheureusement effondré dans les médias quelques mois après sa première -, Les gars de l’automne, a annoncé une troisième saison qui arrivera le 15 décembre sur toutes les plateformes.

Défenseur de l’humanité et destructeur de mondes extraterrestres, le Master Chief arrive en tant que prochain chasseur de l’île. Obtenez l’ensemble Master Chief dans la boutique d’objets! pic.twitter.com/7gh4LDaxkD – Fortnite_ES (@Fortnite_ES) 11 décembre 2020

Enfin, RGG Studio a annoncé que plusieurs jeux de sa saga Yakuza arrivera sur PC en 2021, pour être exact ce sera l’histoire complète de Kiryu Yakuza avec les livraisons The Collection Yakuza Remastered (qui comprend 3, 4 et 5) et Yakuza 6: le chant de la vie. Nintendo a voulu confirmer l’arrivée d’un nouveau personnage à Super Smash Bros, ultime, le troisième combattant du Fighters Pass Vol.2 a déjà un visage et n’est autre que Sephiroth, méchant de Final Fantasy VII.

Les prix

Ce gala restera sans aucun doute dans les mémoires par un nom, The Last of Us Part II, Le titre de Naughty Dog a réussi à remporter 7 des 10 nominations avec lesquelles il a été présenté à l’événement, parmi lesquels se trouve le Meilleur jeu de l’année 2020. Sans aucun doute une nuit pour lui, je me souviens pour la société Naughty Dog, qui est revenue pour obtenir un GOTY après avoir reçu le dernier en 2009 avec Uncharted 2.

Jeu de l’année

Doom éternel (id Software / Bethesda)

Doom éternel (id Software / Bethesda) Remake de Final Fantasy VII (Square Enix)

Remake de Final Fantasy VII (Square Enix) Fantôme de tsushima (Sucker Punch, Sony Interactive Entertainment)

Fantôme de tsushima (Sucker Punch, Sony Interactive Entertainment) Enfers (Jeux Supergiant)

Enfers (Jeux Supergiant) Animal Crossing: Nouveaux horizons (Nintendo)

Animal Crossing: Nouveaux horizons (Nintendo) The Last of Us Part II (Naughty Dog, Sony Interactive Entertainment)

Meilleure direction

Remake de Final Fantasy VII (Square Enix)

Remake de Final Fantasy VII (Square Enix) Fantôme de tsushima (Sucker Punch, Sony Interactive Entertainment)

Fantôme de tsushima (Sucker Punch, Sony Interactive Entertainment) Enfers (Jeux Supergiant)

Enfers (Jeux Supergiant) Demi-vie: Alyx (Soupape)

Demi-vie: Alyx (Soupape) The Last of Us Part II (Naughty Dog, Sony Interactive Entertainment)

Meilleur récit

Remake de Final Fantasy VII (Square Enix)

Remake de Final Fantasy VII (Square Enix) Fantôme de tsushima (Sucker Punch, Sony Interactive Entertainment)

Fantôme de tsushima (Sucker Punch, Sony Interactive Entertainment) Enfers (Jeux Supergiant)

Enfers (Jeux Supergiant) 13 Sentinelles: Aegis Rim (Vanille, Atlus)

13 Sentinelles: Aegis Rim (Vanille, Atlus) The Last of Us Part II (Naughty Dog, Sony Interactive Entertainment)

Meilleure direction artistique

Remake de Final Fantasy VII (Square Enix)

Fantôme de tsushima (Sucker Punch, Sony Interactive Entertainment)

Enfers (Jeux Supergiant)

Ori et la volonté des feux follets (Moon Studios, Xbox Game Studios)

The Last of Us Part II (Naughty Dog, Sony Interactive Entertainment)

Meilleure bande son

Remake de Final Fantasy VII (Square Enix)

Doom éternel (id Software / Bethesda)

Enfers (Jeux Supergiant)

Ori et la volonté des feux follets (Moon Studios, Xbox Game Studios)

The Last of Us Part II (Naughty Dog, Sony Interactive Entertainment)

Meilleure conception sonore

Demi-vie: Alyx (Soupape)

Demi-vie: Alyx (Soupape) Doom éternel (id Software / Bethesda)

Doom éternel (id Software / Bethesda) Resident Evil 3 (Capcom)

Resident Evil 3 (Capcom) Fantôme de tsushima (Sucker Punch, Sony Interactive Entertainment)

Fantôme de tsushima (Sucker Punch, Sony Interactive Entertainment) The Last of Us Part II (Naughty Dog, Sony Interactive Entertainment)

Meilleure performance

Ashley Johnson comme Ellie (The Last of Us Part II)

Laura Bailey comme Abby (The Last of Us Part II)

Daisuke Tsuji comme Jin Sakai (Fantôme de tsushima)

Logan Cunningham comme Hadès (Enfers)

Nadji Jeter comme Miles Morales (Marvel’s Spider-Man: Miles Morales)

Jeu avec plus d’impact

Si trouvé … (Dreamfeel)

Kentucky Route Zero: Édition TV (Ordinateur en carton)

Spiritfarer (Jeux Thunder Lotus)

Dis moi pourquoi (Dontnod Entertainment, Xbox Game Studios)

À travers le plus sombre des temps (Jeux Paintbucket)

Meilleur jeu en tant que service

Légendes Apex (Respawn Entertainment, Arts électroniques)

Légendes Apex (Respawn Entertainment, Arts électroniques) Destin 2 (Bungie)

Destin 2 (Bungie) Call of Duty: Warzone (Infinity Ward, Activision)

Call of Duty: Warzone (Infinity Ward, Activision) Fortnite (Jeux épiques)

Fortnite (Jeux épiques) No Man’s Sky (Bonjour les jeux)

Jeu de révélation

Charogne (Phobia Game Studio)

Charogne (Phobia Game Studio) Shell mortel (Symétrie froide)

Shell mortel (Symétrie froide) Raji: une épopée ancienne (Jeux hochements de têtes)

Raji: une épopée ancienne (Jeux hochements de têtes) Röki (Cabane dans les arbres du polygone)

Röki (Cabane dans les arbres du polygone) Phasmophobie (Jeux cinétiques)

Meilleur jeu indépendant

Charogne (Phobia Game Studio, Devolver Digital)

Fall Guys: Knockout ultime (Mediatonic, Devolver Digital)

Enfers (Jeux Supergiant)

Spelunky 2 (Mossmouth, LLC)

Spiritfarer (Jeux Thunder Lotus)

Meilleur jeu mobile

Parmi nous (InnerSloth)

Call of Duty: Mobile (Timi Studios, Activision)

Impact Genshin (myHoyo)

Légendes de Runeterra (Jeux anti-émeute)

Mélange de café Pokémon (Sonorité géniale)

Meilleur jeu de réalité virtuelle ou de réalité augmentée

Rêves (Media Molecule, Sony Interactive Entertainment)

Demi-vie: Alyx (Soupape)

Iron-Man VR de Marvel (Camouflaj, Sony Interactive Entertainment)

Star Wars: Escadrons (Motive Studios, Arts électroniques)

The Walking Dead: Saints & Sinners (Skydance Interactive)

Meilleure innovation en accessibilité

Assassin’s Creed: Valhalla (Ubisoft Montréal)

Mis à la terre (Obsidian Entertainment)

Hyperdot (Jeux de tribu)

The Last of Us Part II (Naughty Dog, Sony Interactive Entertainment)

Watch Dogs Légion (Ubisoft Toronto)

Meilleur jeu multijoueur

Animal Crossing: Nouveaux horizons (Nintendo)

Call of Duty: Warzone (Infinity Ward, Activision)

Parmi nous (Innersloth)

Fall Guys: Knockout ultime (Mediatonic, Devolver Digital)

Valorant (Jeux anti-émeute)

Meilleur jeu d’action

Demi-vie: Alyx (Soupape)

Doom éternel (id Software / Bethesda)

Enfers (Jeux Supergiant)

Nioh 2 (Équipe Ninja)

Rues de la rage 4 (Dotemu)

Meilleur jeu d’action et d’aventure

Assassin’s Creed: Valhalla (Ubisoft Montréal)

Assassin’s Creed: Valhalla (Ubisoft Montréal) Fantôme de tsushima (Sucker Punch, Sony Interactive Entertainment)

Fantôme de tsushima (Sucker Punch, Sony Interactive Entertainment) Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (Jeux insomniaques, Sony Interactive Entertainment)

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (Jeux insomniaques, Sony Interactive Entertainment) Ori et la volonté des feux follets (Moon Studios, Xbox Game Studios)

Ori et la volonté des feux follets (Moon Studios, Xbox Game Studios) Star Wars Jedi: Ordre déchu (Respawn Entertainment, Arts électroniques)

Star Wars Jedi: Ordre déchu (Respawn Entertainment, Arts électroniques) The Last of Us Part II (Naughty Dog, Sony Interactive Entertainment)

Meilleur RPG

Remake de Final Fantasy VII (Square Enix)

Impact Genshin (myHoyo)

Personne 5 Royal (Atlus, P Studio, Sega)

Wasteland 3 (Inxile, argent profond)

Yakuza: comme un dragon (Ryu Ga Gotoku, Sega)

Meilleur jeu de combat

Granblue Fantasy: Versus (Arc System Works, Cygames, Xseed)

Street Fighter V: édition Champion (Dimps, Capcom)

Mortal Kombat 11 Ultimate (NetherRealm Studios, Warner Bros. Interactive Entertainment)

One Punch Man: un héros que personne ne connaît (Spike Chunsoft, Bandai Namco)

Sous Night In-Birth Exe: Late [CL-R] (Pain français, Arc System Works, Aksys)

Meilleur jeu familial

Animal Crossing: Nouveaux horizons (Nintendo)

Crash Bandicoot 4: il est temps (Jouets pour Bob, Activision)

Fall Guys: Knockout ultime (Mediatonic, Devolver Digital)

Mario Kart Live: Circuit à domicile (Velan Studios, Nintendo)

Donjons Minecraft (Mojang, Double Eleven, Xbox Game Studios)

Paper Mario: Le roi de l’origami (Systèmes intelligents, Nintendo)

Meilleur jeu de stratégie / simulation

Crusader Kings III (Paradox Development Studio, Paradox)

Desperados III (Jeux Mimimi, THQN)

Tactiques d’engrenages (Splash Damage, The Coalition, Xbox Game Studios)

Microsoft Flight Simulator (Asobo, Xbox Game Studios)

XCOM: Escouade Chimère (Firaxis, 2K)

Meilleur jeu de sport / conduite

Saleté 5 (Codemasters)

Saleté 5 (Codemasters) NBA 2K21 (2K)

NBA 2K21 (2K) F1 2020 (Codemasters)

F1 2020 (Codemasters) FIFA 21 (EA Sports)

FIFA 21 (EA Sports) Patineur professionnel de Tony Hawk 1 + 2 (Vision vicariante)

Jeu avec plus de soutien communautaire

Légendes Apex (Respawn Entertainment, Arts électroniques)

Destin 2 (Bungie)

Fall Guys: Knockout ultime (Mediatonic, Devolver Digital)

Fortnite (Jeux épiques)

No Man’s Sky (Bonjour les jeux)

Valorant (Jeux anti-émeute)

Meilleur jeu eSport

CS: GO (Soupape)

Call of Duty: Guerre moderne (Activision)

Fortnite (Jeux épiques)

League of Legends (Jeux anti-émeute)

Valorant (Jeux anti-émeute)

Meilleur joueur eSports

Ian «Crimsix» Porter (Call of Duty)

Heo «Showmaker» Su (League of Legends)

Kim «Canyon» Geon-Bu (League of Legends)

Anthony «Shotzzy» Cuevas-Castro (Call of Duty)

Matthieu «Zywoo» Herbaut (CS: GO)

Meilleure équipe eSports

Damwon Gaming (League of Legends)

G2 eSports (League of Legends)

Empire de Dallas (Call of Duty)

Choc de San Francisco (OWL)

Secret d’équipe (Dota 2)

Meilleur coach eSports

Danny «Zonic» Sorensen (CS: GO)

Fabian «Grabbz» Lohmann (G2 eSports, League of Legends)

Parc Dae-Hee «Crusty» (OWL)

Lee «Zefa» Jae-Min (League of Legends)

Raymond «Rambo» Lussier (Call of Duty)

Meilleur événement eSport

Blast Premier: Finales européennes printemps 2020 (CS: GO)

Championnat Call of Duty League 2020 (Call of Duty)

IEM Katowice 2020 (CS: GO)

Championnat du monde de League of Legends 2020 (League of Legends)

Overwatch League Grand Finals 2020 (Overwatch)

Meilleur hôte eSports

Eefje «Sjokz» Depoortere

Alex « Machine » Richardson

James « Dash » Patterson

Alex « Goldenboy » Mendez

Jorien « Sheever » Van der Heijden

Meilleur créateur de contenu de l’année