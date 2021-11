Les galeries de bestiaires glorieuses Final Fantasy 7, 8, 9 nous rappellent des conceptions de monstres incroyables

Lorsque nous nous remémorons les anciens jeux Final Fantasy, nous n’avons pas tendance à penser aux monstres – les bêtes étranges et souvent merveilleuses qui habitent la carte du monde et de nombreux donjons. Mais grâce à VGCatrography (DeviantArt et Twitter), on nous a rappelé à quel point ces conceptions de monstres sont toujours incroyables.

VG Cartography répertorie des modèles, des cartes et plus encore de toutes sortes de jeux, en les téléchargeant sur les sites susmentionnés en tant que galeries haute résolution. Et en particulier, ces collections de bestiaires Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII et Final Fantasy IX sont un régal absolu.

Si vous êtes comme nous, il suffit de regarder tous ces monstres de l’ère PS1 pour faire couler une nostalgie de premier ordre. Il est également très intéressant de voir comment les conceptions de Squaresoft ont évolué au cours de la génération PlayStation.

Veuillez noter que les ennemis et les boss de fin de partie sont gâtés dans ces images.

Final Fantasy VII

Final Fantasy VIII

Final Fantasy IX

Plutôt cool, hein ? Avez-vous des designs de monstres préférés de Final Fantasy ? Épongez quelques points d’expérience précieux dans la section commentaires ci-dessous.