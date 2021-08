Les Galaxy Buds2 reçoivent déjà une mise à jour du firmware avant la sortie

Quelques jours avant la sortie, les Samsung Galaxy Buds2 recevront une mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités. Ils tournent principalement autour de la suppression du bruit et des nouvelles options de contrôle.

La première mise à jour du firmware peut être installée immédiatement après la mise sous tension des Galaxy Buds2. Cela permet aux utilisateurs d’entendre les bruits ambiants lorsqu’ils sont au téléphone. Un contrôle plus précis du mode ambiant pour le bruit ambiant est également possible. La suppression du bruit ne peut être activée que spécifiquement pour l’un des écouteurs et désactivée pour l’autre. Normalement, les deux écouteurs bloqueraient le bruit ambiant.

Nouvelle option de contrôle

Les fonctionnalités expérimentales sont associées à la possibilité d’appuyer deux fois sur le bord des écouteurs pour les contrôler. C’était déjà possible avec les Galaxy Buds + et plus tard avec les Galaxy Buds Pro. Enfin, la mise à jour corrige de petits bugs et améliore la stabilité de la connexion Bluetooth. Il ne fait qu’environ 3 mégaoctets et devrait être rapide à installer.

Sortie le 27 août pour 149 euros

Samsung a présenté début août le Galaxy Buds2 avec le Galaxy Z Fold 3 5G, le Z Flip 3 5G, la Galaxy Watch 4. Par rapport aux Galaxy Buds Live, Buds + et Buds Pro, les Galaxy Buds2 sont plus petits et plus légers. Comme avec le Buds Pro, il y a une annulation active du bruit. Les Galaxy Buds2 peuvent être pré-commandés pour 149 euros et seront livrés le 27 août. Ils sont disponibles en blanc, noir, vert et violet.