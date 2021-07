Les gagnants du dernier état des lieux de Sony

Il est toujours intéressant d’observer quels jeux attirent le plus l’attention à la suite d’un État des lieux ou conférence de presse. Bien que les données ne soient certainement pas infaillibles – différentes chaînes mettent en ligne les mêmes clips et les mêmes changements d’engagement basés sur le mystérieux algorithme de YouTube – nous avons pensé que nous compilions les bandes-annonces les plus regardées de l’émission de Sony plus tôt cette semaine, selon les vues sur la PlayStation officielle. Compte. C’est exact à 13h00 BST le 9 juillet – évidemment, les données peuvent et vont changer.

Death Stranding: Director’s Cut – 114k Tueur de démons – 85k FIST: Forgé dans Shadow Torch – 77k Sifu – 73k Boucle de la mort – 71k Jugement perdu – 56k Jett: Le rivage lointain – 46k Arène du chasseur : Légendes – 37k Arcadegeddon – 35k Mousse : Tome 2 – 27k Tribus de Midgard – 25k

Échouement de la mort: Director’s Cut, sans surprise, a été le plus grand gagnant de la journée de loin, avec un nombre important de fans à l’écoute pour voir les mises à jour et les ajouts que Kojima Productions ajoute à la version PS5 de son simulateur de randonnée fracassante. Demon Slayer, l’adaptation d’une série animée massive au Japon et en Asie, a également extrêmement bien fonctionné. Mais les plus grandes surprises sont peut-être Sifu et FIST: Forged in Shadow Torch, qui ont tous deux remporté un nombre énorme.

Deathloop, soi-disant la star de la série, quelque peu déçu en termes de nombre de téléspectateurs – mais il y a un sentiment général que le jeu a été beaucoup trop montré, alors peut-être qu’à ce stade, les fans ont déjà pris leur décision. Nous sommes surpris que Lost Judgment n’ait pas fait mieux, mais ce n’est certainement pas une surprise de voir Tribes of Midgard avec le plus petit public.

Dans l’ensemble, l’émission State of Play a géré près d’un million de vues entre ses homologues en anglais et en japonais, et devrait franchir ce cap à un moment donné au cours du week-end. Ce sont des mesures décentes – et importantes – prouvant qu’il y a toujours un public pour ces diffusions en direct moins connues du détenteur de la plate-forme.