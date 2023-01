Les futurs jeux Naughty Dog pourraient s’inspirer d’Elden Ring

Neil Druckmann, le réalisateur derrière les points forts de PlayStation comme Le dernier d’entre nous, partie 1 et partie 2 ou alors Uncharted 4: Une fin de voleurs, a parlé dans une interview de l’industrie du jeu et des projets futurs. Il a également donné un aperçu du développement de jeux dans un studio comme Le chien méchant.

Même si pour l’instant on ne sait toujours pas quel sera le prochain projet de Sony Druckmann révèle que la narration des jeux sera comme Anneau Elden le fascine depuis un certain temps et lui fait réfléchir sur la façon dont lui et son équipe racontent des histoires.

L’approche des jeux mentionnés diffère bien évidemment. Durant Le chien méchant qui pousse souvent ses récits à travers des cinématiques tentaculaires À partir du logicielle studio derrière Elden Ring, le âmes-Jouer ou Transmis par le sangses histoires moins claires et donne aux joueurs plus de liberté pour découvrir des extraits d’histoire.

Dans une interview avec le Washington Post, Druckmann a partagé ses réflexions sur la question :

« Dernièrement, j’ai été plus intrigué par des choses comme Elden Ring et Inside, qui ne s’appuient pas autant sur la narration traditionnelle pour raconter leur histoire […] Certaines des meilleures histoires de The Last of Us sont racontées dans les cinématiques, mais une grande partie de cela réside dans le gameplay et la possibilité de se déplacer dans la pièce et de comprendre l’histoire d’une pièce simplement en la regardant et en l’examinant. Pour moi, la plus grande joie dans les jeux en ce moment est de faire confiance au public pour comprendre les choses. Les jeux qui ne vous prennent pas par la main, ce sont les choses qui m’intéressent vraiment à l’avenir. »