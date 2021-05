Les futurs jeux de Yakuza auront un combat au tour par tour, pas d’action

SOULET Aire de jeux en bois portique tour et toboggan - Libellule

Un voyage vers la Lune ?Un groupe d'amis explorateurs avait un jour le projet d'aller sur la Lune. Ils construisirent donc une grande fusée. Le jour tant attendu, ils grimpèrent à bord de la fusée grâce à une échelle, puis décolèrent. Ils furent bien secoués durant le voyage, mais finirent tout de même par atterrir. Fous de joie, ils sortirent de la fusée en glissant sur le toboggan. Mais en mettant le pied à terre, ils s'aperçurent qu'ils n'étaient pas du tout sur la Lune...Une aire de jeux pour les petits sportifs !L'aire de jeux Libellule est parfaite pour les enfants qui ont besoin de se défouler. Le portique est équipé d'une balançoire, d'un vis-à-vis et même d'une échelle pour les plus sportifs. La tour est composée d'un bac à sable et d'une plateforme avec toboggan. Les enfants de 3 à 12 ans pourront venir s'y amuser librement jusqu'à cinq.Un montage en toute simplicité !Cette aire de jeux est livrée en kit et à monter soi-même. à deux, le temps de montage est estimé à 4 heures environ. Des pattes de scellement à fixer dans un plot en béton sont fournies pour l'ancrage au sol. Les agrès sont très faciles à installer grâce aux mousquetons en acier et à la poutre prépercée.Une aire de jeux en bois traité !La structure de cette aire de jeux est fabriquée en bois traité autoclave classe IV contre les Champignons (Basidiomycètes, pourriture cubique, fibreuse). Ainsi, elle est garantie 5 ans et ne nécessite aucun entretien particulier.Des enfants qui profitent de leur aire de jeux en toute sécurité !SOULET se préoccupe beaucoup de la sécurité des enfants. C'est pourquoi l'aire de jeux Libellule est certifiée aux normes de sécurité des jouets enfants. Les angles en acier renforcent la structure pour plus deSolidité : et la plateforme est équipée de garde-corps de sécurité.Des enfants heureux sur leur aire de jeux !Avec toutes les activités que propose cette aire de jeux, vos enfants ne pourront qu'adorer venir s'y amuser chaque jour. Cette structure leur permettra de passer du temps en plein air, de se dépenser et de jouer avec leurs amis. C'est un espace parfait pour stimuler leur imagination.S'ils ne se trouvaient effectivement pas sur la Lune, les explorateurs venaient néanmoins de mettre le pied sur une toute nouvelle planète ! Elle avait la particularité d'être entièrement recouverte de sable. Le groupe d'amis partit donc explorer cette planète inconnue !