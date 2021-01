Les futurs astronautes pourraient utiliser du méthane pour fabriquer du carburant pour fusées sur Mars

Comment les futurs astronautes rentreront-ils chez eux sur Terre depuis Mars ? Selon une nouvelle étude, ils pourraient fabriquer du carburant pour fusée à partir du méthane déjà présent sur la planète rouge.

Les chercheurs ont mis au point une nouvelle façon de créer du carburant pour fusée à base de méthane qui, espèrent-ils, pourrait rendre les voyages de retour depuis Mars beaucoup plus faisables. Cette méthode a déjà été théorisée par Elon Musk et les ingénieurs de SpaceX qui ont envisagé des moyens d’utiliser le dioxyde de carbone et eau de glace sur Mars pour avoir le carbone et l’hydrogène nécessaires pour créer du méthane.

Ainsi, en théorie, les futurs astronautes pourraient utiliser cette technique pour transformer des matériaux martiens locaux comme la glace et le dioxyde de carbone. faire du carburant pour fusée pour un retour à la maison. Cette nouvelle méthode n’est qu’une «preuve de concept» pour le moment, ce qui signifie qu’elle n’a été testée qu’en laboratoire, mais pas dans des conditions réelles.

Pourtant, bien que « beaucoup d’ingénierie et de recherche soient nécessaires avant que cela puisse être pleinement mis en œuvre », Huolin Xin, physicien à l’Université de Californie à Irvine qui a dirigé cette recherche, dit dans un communiqué . « Mais les résultats sont très prometteurs. »

Pour créer cette nouvelle méthode, l’équipe a utilisé une méthode existante en deux étapes pour transformer l’eau en oxygène respirable sur le Station spatiale internationale et en a fait un processus en une seule étape. Ils l’ont fait en utilisant un catalyseur au zinc à un seul atome.

« Le zinc est fondamentalement un excellent catalyseur », a déclaré Xin dans le communiqué. « Il a du temps, de la sélectivité et de la portabilité – un gros plus pour les voyages dans l’espace. »

En réduisant un processus en deux étapes à une étape, cela rend le mécanisme plus compact et portable, et donc plus facile à transporter pour une utilisation sur Mars, selon le communiqué.

Cette nouvelle méthode prend dispersé atomiquement zinc , qui agit comme un catalyseur pour la réaction, aidant à créer du méthane à partir du dioxyde de carbone. Le processus, utilisant ce catalyseur spécialisé, « convertit efficacement le CO2 en méthane », a déclaré Xin.

De nos jours, de nombreux lanceurs n’utilisent pas de carburant pour fusée à base de méthane, ce processus devrait donc être compatible avec les futures technologies de propulsion. Mais le carburant à base de méthane pourrait présenter un certain nombre d’avantages par rapport à l’hydrogène liquide utilisé par des entreprises comme Boeing et Lockheed. L’hydrogène liquide laisse des résidus de carbone dans les moteurs de fusée qui doivent être nettoyés, ce qui serait difficile (pas simplement impossible) à accomplir sur Mars, selon la même déclaration.

Cependant, certaines entreprises se lancent déjà à bord pour développer et utiliser du carburant pour fusée à base de méthane. Par exemple, les moteurs Raptor de SpaceX Starship, le moteur BE-4 de Blue Origin et Firefly Alpha travaillent tous pour utiliser du carburant à base de méthane.

