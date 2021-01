Les furets en voie de disparition reçoivent le vaccin expérimental COVID-19

Alors que les humains attendent toujours un vaccin avec un vaccin contre le coronavirus, les furets à pattes noires en voie de disparition du Colorado ont déjà été vaccinés.

Cent vingt furets (Mustela nigripes) – autrefois considéré comme complètement éteint – ont été vaccinés avec un vaccin vétérinaire expérimental COVID-19, selon l’Associated Press .

Les furets sont très susceptibles de mourir du SRAS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19. On a déjà découvert que les visons, un proche cousin des furets, contractaient un coronavirus dans les fermes à fourrure et, de façon alarmante, dans la nature . C’est dangereux car à chaque fois que le virus se transmet entre les humains et les animaux, il a plus de possibilités de développer des mutations.

« Pour les virus respiratoires hautement contagieux, il est vraiment important de garder à l’esprit le réservoir animal », a déclaré Corey Casper, vaccinologue et directeur général de l’Institut de recherche sur les maladies infectieuses à Seattle. Radio publique du Colorado (RCR). « Si le virus revient à l’animal hôte et mute, ou change, de telle manière qu’il pourrait être réintroduit chez les humains, alors les humains n’auraient plus cette immunité. Cela m’inquiète beaucoup. »

Les furets à pattes noires sont originaires des prairies du nord des Grandes Plaines. On croyait autrefois qu’ils étaient éteints, mais quelques individus ont été redécouverts dans le Wyoming en 1981, selon le US Fish & Wildlife Service . Grâce à un programme d’élevage et de remise en liberté en captivité, environ 370 furets à pattes noires existent dans la nature.

En raison de ces faibles effectifs et de la sensibilité des furets aux coronavirus, les défenseurs de l’environnement craignaient que la pandémie de SRAS-CoV-2 ne menace cette fragile reprise. Les scientifiques du Centre national de conservation du furet à pieds noirs près de Fort Collins, au Colorado, ont commencé à injecter à leur population reproductrice en captivité un vaccin expérimental à la fin de l’été. Le vaccin est différent de ceux approuvés jusqu’à présent chez l’homme. Il utilise un segment purifié du vaccin – la protéine de pointe – et un adjuvant chimique qui favorise la réponse immunitaire plutôt que la plateforme ARNm utilisée par les vaccins contre le coronavirus humain .

Le centre a maintenant terminé les inoculations, laissant 60 furets non vaccinés en cas de problème avec le vaccin, selon CPR.

Jusqu’à présent, les furets vaccinés semblent en bonne santé et les tests montrent des anticorps anti-SRAS-CoV-2 dans leur sang. Cependant, il n’est pas encore clair si le vaccin protège réellement contre la maladie, car ces essais d’efficacité ne sont pas encore terminés chez les furets. Les essais d’efficacité sont l’équivalent des essais de phase 3 chez l’homme qui ont récemment permis aux vaccins Pfizer et Moderna de recevoir une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) de la Food and Drug Administration (FDA).

«Nous pouvons faire ce genre de choses expérimentalement chez les animaux que nous ne pouvons pas faire chez les humains», a déclaré Rocke au CPR.

