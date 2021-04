Les funérailles du prince Philip seront différentes des autres funérailles royales en raison de la pandémie

La pandémie de coronavirus a changé le protocole royal habituel pour les funérailles du prince Philip, décédé à l’âge de 99 ans vendredi.

Le mari de la reine Elizabeth II et l’époux le plus ancien de l’histoire britannique n’aura pas de funérailles d’État ou ne mentira pas pour être vu par le public avant son enterrement, a annoncé vendredi le College of Arms.

Voici les détails de ce qui se passe ensuite.

Le prince Philip aura-t-il des funérailles cérémonielles?

Non, il ne le fera pas. Une partie des plans de ses funérailles, nommée Operation Forth Bridge, l’obligera à rester au repos au château de Windsor avant son service funèbre à la chapelle Saint-George, le site du mariage de 2018 entre son petit-fils, le prince Harry, et Meghan, duchesse de Sussex.

Le nom des plans vient du Forth Bridge, un monument célèbre à Édimbourg, en Écosse, qui convient au duc d’Édimbourg.

Philip avait droit à un enterrement cérémonial complet similaire à celui de la princesse Diana en 1997, ce qui l’aurait conduit à se trouver en état à Westminster Hall pour être vu par le public. Cependant, il avait précédemment déclaré qu’il ne voulait pas «l’agitation» d’un, et le College of Arms a noté que ses funérailles sont conformes à ses souhaits.

Les funérailles devraient avoir lieu après la période de deuil officielle de huit jours de la reine, lorsque les affaires d’État seront suspendues et que toutes les lois en attente de l’assentiment de la reine seront suspendues. On ne s’attend pas à ce que la reine reprenne ses fonctions publiques avant la fin d’une période de deuil de 30 jours.

Comment la pandémie affectera-t-elle les cérémonies?

La pandémie empêchera le grand rassemblement public habituel qui survient généralement après le décès d’un membre senior de la famille royale.

Il y a généralement des milliers de personnes et des centaines de policiers et de forces armées qui bordent les rues de Londres pour regarder le cercueil passer pour quelqu’un de la stature de Philip. En 2002, il y avait environ 200 000 personnes en deuil qui ont rendu hommage à la reine mère Elizabeth alors qu’elle mentait dans l’état.

Cependant, le public a été prié de ne pas assister ni participer à des événements impliquant les funérailles de Philip pour éviter les rassemblements de masse pendant la pandémie. « Ceux qui souhaitent exprimer leurs condoléances sont priés de le faire de la manière la plus sûre possible, et de ne pas se rassembler dans les résidences royales », a indiqué vendredi un communiqué publié par Buckingham Palace.

Le communiqué a également ajouté: << Pendant ce temps, la famille royale demande aux membres du public d'envisager de faire un don à une organisation caritative au lieu de laisser des hommages floraux à la mémoire du duc d'Édimbourg. Un livre de condoléances en ligne pour ceux qui souhaitent laisser des messages est disponible sur le site Web de Royal. "

La Grande-Bretagne n’autorise actuellement que 30 personnes en deuil à assister aux funérailles en personne à cause de la pandémie, ce qui signifie qu’Elizabeth devra peut-être restreindre les membres de sa grande famille qui y assisteront, aux côtés des chefs d’État des pays du Commonwealth.

Il y a également des restrictions sur les voyages en place, donc si Harry et Meghan y assistent, ils devront être mis en quarantaine pendant 10 jours après avoir voyagé au Royaume-Uni depuis leur domicile en Californie.

Les protocoles COVID-19 signifient également que le rassemblement habituel des dirigeants mondiaux et des dignitaires étrangers pour les funérailles ne sera pas possible.

En rapport

Où Philip sera-t-il enterré?

Le lieu de sépulture de Philip n’a pas été officiellement annoncé, mais de nombreux monarques et époux sont enterrés dans l’abbaye de Westminster et dans le parc de la chapelle Saint-George.

Cependant, plusieurs médias britanniques ont rapporté qu’il serait enterré à Frogmore Gardens sur le terrain du château de Windsor.

La reine devrait être enterrée dans la voûte royale de la chapelle Saint-Georges sur le terrain du château de Windsor à sa mort, selon les plans funéraires révélés par The Guardian en 2017.

Quels autres protocoles officiels sont déclenchés par la mort de Philip?

Tous les drapeaux officiels, y compris l’Union Jack au sommet du palais de Buckingham, sont en berne jusqu’au lendemain des funérailles de Philip, à l’exception du drapeau Royal Standard, qui n’est jamais abaissé lorsque la reine est en résidence.

Tous les drapeaux non officiels doivent être retirés et remplacés par un drapeau de l’Union en berne.

Philip ne fait pas partie de la ligne de succession, il n’y a donc aucun changement à cet égard. Le prince Charles, 72 ans, l’aîné des quatre enfants de Philip et Elizabeth, reste le prochain sur le trône derrière la reine.

Charles héritera désormais du titre de duc d’Édimbourg que son père a obtenu en 1947 après son mariage avec la reine.