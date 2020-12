Les fuites finales de la saison 2 de Mandalorian font allusion au retour de Mace Windu?

Avec The Mandalorian La saison 2 à seulement quelques heures, les fans ont tiré sur tous les cylindres et ont proposé des théories possibles tout en spéculant activement sur les implications des moindres détails que Disney a laissés échapper. Mais il y a deux fuites majeures qui peuvent bouleverser la finale de demain alors qu’elles prédisent des révélations gigantesques pour l’épisode – le retour du vénéré maître Jedi, Mace Windu, et la possibilité effrayante de la mort d’un personnage.

Mace Windu est-il vivant? Nous avons vu pour la dernière fois Mace Windu lorsqu’il a été trahi par Anakin Skywalker qui lui a coupé la main droite, permettant à Dark Sidious d’utiliser Force Lightning pour envoyer le plus grand champion des Jedi plonger dans sa mort apparente. Mais depuis que Boba Fett est apparu sur The Mandalorian (ayant survécu à être accidentellement lancé dans la fosse de Sarlacc) et au milieu de la possibilité croissante qu’un Jedi se présente dans la finale de la saison 2 pour sauver la situation, les fans du maître Jedi ont spéculé que ce pourrait être lui qui ferait un retour.

Comme il est l’un des Guerres des étoilesdes personnages dont la mort n’a jamais été explicitement présentée et même Samuel Jackson a confirmé en 2016 qu’un Jedi peut survivre à une «chute à des distances incroyables», cela a été un espoir alléchant pour ses fans. Et maintenant, il y a de fortes chances que ce soit plus qu’une simple chimère, car un fan aux yeux d’aigle a découvert un indice subtil lors de la présentation de la Journée des investisseurs de Disney le 10 décembre selon laquelle l’histoire du maître Jedi apparemment mort est sur le point d’être revisitée.

Lors d’une présentation en direct de la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, qui a annoncé des nouvelles Guerres des étoiles projets, l’écran derrière elle était composé d’images des personnages de la franchise. Comme le souligne correctement le Redditor, chacun d’entre eux est déjà apparu à l’ère de l’action en direct Star Wars dirigée par Disney ou devrait faire une apparition dans les nombreuses séries à venir sur la plate-forme de streaming. La seule personne dans le collage qui n’est pas encore apparue est l’homme dans le coin inférieur gauche – Mace Windu, qui est supposé être le Jedi qui viendra à la rescousse de Grogu.

Soutenir la théorie sont des points logiques comme la façon dont le retour de Luke Skywalker est une voie trop évidente à suivre car on sait qu’il est actif dans cette chronologie et les rumeurs d’une jeune version refondue du personnage sont trop nouvelles pour être mises en œuvre si rapidement. Quant aux autres spéculations sur des personnages comme Ezra Bridger, Cal Kestis etc., alors que leur arrivée est également attendue, rien ne susciterait autant d’enthousiasme que de voir Mace. Et bon, comme Samuel Jackson est déjà associé à Disney pour des tonnes de projets Marvel, il est le Jedi le plus facilement disponible du moment! Mais une autre fuite pourrait prédire un décès dans l’épisode final.

The Mandalorian Les titres de la bande originale de la saison 2 ont récemment été divulgués sur le forum John Williams, ce qui était également correct dans le passé). Bien que ce ne soit généralement pas une révélation extraordinaire, cette fois, il contient une sacrée torsion qui suffit à envoyer notre imagination dans une course folle et sauvage. Les titres de la bande sonore sont:

Capturer le drapeau

Ahsoka vit

Activé

Un Mandalorian et un Jedi

L’épée

Un ami

Ouvre la porte

La pierre qui voit

Repose en paix

Le sorcier

Yeux marrons

L’histoire

Troopers

Viens avec moi

L’armure

Envahisseurs sur leurs terres

La plupart d’entre eux correspondent à des épisodes qui se sont déjà produits – comme « Un Mandalorian et un Jedi » et « Ahsoka Lives » sont de l’épisode « The Jedi » tandis que « The Sorcerer ». «Troopers», «The Armor» et «The Seeing Stone» semblent appartenir au chapitre 14. «Brown Eyes» est définitivement du dernier épisode, tout comme «Invaders on their land».

Alors qu’un certain nombre de bandes sonores sont encore largement ouvertes et sont probablement pour le dernier épisode, celui qui concerne est « Rest in Peace » – cela signifie-t-il que quelqu’un va mourir? Personne ne voudrait sûrement que Moff Gideon repose en paix, donc ce n’est probablement pas lui qui mord la poussière. Attendez … est-ce que quelqu’un de Team Mando rencontrera sa fin? Malheureusement, tout ce que nous pouvons faire pour l’instant, c’est ronger nos ongles en prévision de la finale qui, espérons-le, révélera toutes les réponses. En attendant, vous pouvez consulter la théorie bien détaillée suggérant le retour de Mace Windu par Redditor u / Kiss_My_Wookiee.

Sujets: The Mandalorian, Star Wars