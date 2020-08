Les fuites du Samsung Galaxy A12 suggèrent jusqu’à 64 Go de stockage, une configuration de triple caméra arrière et plus

Tendance FP27 août 2020 17:15:12 IST

Samsung se prépare à lancer prochainement le successeur de son Galaxy A11, le Samsung Galaxy A12. Une fuite en ligne suggère que le téléphone sera similaire à A11 et sera livré avec des fonctionnalités améliorées.

Sam Mobile exclusivement rapporté que le prochain téléphone à petit budget sera livré avec un stockage de 64 Go.

Alors que le Galaxy A11 ne proposait qu’une option de stockage de 32 Go, les acheteurs du Galaxy A12 auront la possibilité de choisir entre la variante supérieure de 64 Go et la variante de base de 32 Go.

Le rapport a également révélé que le prochain combiné a reçu le numéro de modèle SM-A125F. Comme GSMArena rapports, cette nomenclature correspond bien au schéma de dénomination de Samsung qui avait nommé le Galaxy A11 SM-A115F.

En termes de configuration et d’affichage de la caméra, le Galaxy A12 sera assez similaire au Galaxy A11. Alors que la division exacte de la configuration de la triple caméra est à spéculer, il ne serait pas surprenant que l’A12 ait également un appareil photo principal de 13 MP, un ultra-large de 5 MP et un capteur de profondeur de 2 MP comme son prédécesseur. La révélation a ajouté que le dernier modèle aura également un écran LCD et un capteur d’empreintes digitales capacitif comme l’A11.

Le rapport a conclu que Samsung avait seulement commencé la production de l’appareil, de sorte que d’autres détails restent à venir. Cependant, l’A12 est susceptible d’être livré avec une batterie plus grosse que la cellule de 4000 mAh du Galaxy A11.

Samsung Galaxy A11 a été lancé par la société en mai et comportait un processeur Octa-core à 1,8 GHz. Bien que les variantes de RAM du modèle à venir soient inconnues, l’A11 comportait une variante de stockage de 2 Go de RAM + 32 Go et une option de stockage de 3 Go de RAM + 32 Go.

