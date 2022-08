Les fuites d’images du mode multijoueur de Call Of Duty Modern Warfare II confirment l’évasion de la DMZ de style Tarkov

Après que de nombreux joueurs de football aient été invités à jouer au nouveau jeu plus tôt, les premières images de Duty: Modern Warfare 2 ont été affichées dans le jeu.

Les fuites en ligne de Appel du devoir: Captures d’écran multijoueur de Modern Warfare II. Grâce à quelques concurrents d’esports qui ont violé l’embargo, certaines photographies montrant l’interface multijoueur ont été divulguées.

Plus précisément, le joueur des LA Rams, Cameron Dicker, a partagé une photo d’un événement spécifique avec le hashtag #CODPartner, illuminant le lobby en ligne de Modern Warfare II. Plus tard, la photo a été retirée et une version plus simple à logo unique a été ajoutée.

La nouvelle date de sortie de Call of Duty: Modern Warfare est le 28 octobre 2017. La renaissance de la série Modern Warfare à partir de 2019 a un suivi. Une expérience Warzone unique fera également ses débuts prochainement, selon Activision. Le nouveau Battle Royale, surnommé « Warzone 2 » par les fans, promet une nouvelle expérience communautaire.

D’autres images qui auraient été prises là-bas sont également apparues sur le réseau. L’une de ces images a révélé le mode DMZ dont on parlait depuis longtemps, identique à Escape from Tarkov.

En général, il n’y a pas eu beaucoup de changement depuis le conflit moderne de l’année dernière, et les paramètres et options standard sont toujours disponibles. Cependant, voir ici un code de jeu pour les petites entreprises est intéressant. Bien que les détails soient inconnus, le prédécesseur de Modern Warfare n’avait pas cette fonctionnalité.

D’autres photos comprenaient une photo floue du nouveau mode DMZ, qu’Infinity n’a pas encore vérifié mais dont l’existence est déjà supposée exister avant même le lancement officiel du jeu.

L’une des nouvelles cartes multijoueurs de Modern Warfare 2, qui semble être sur la carte dans le musée et dans le musée, est également visible dans l’image divulguée. Le 7 août, le prochain CDL Champs Championship Sunday dévoilera tous les détails sur Call of Duty: Modern Warfare.