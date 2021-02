Les fuites de titre officiel de Matrix 4, faisant allusion à la renaissance de Neo?

Le titre officiel de La matrice 4 vient probablement d’être révélé grâce à une image partagée sur les réseaux sociaux par une maquilleuse pour le film, Shunika Terry. L’image, qui montre un cadeau d’emballage que Terry a reçu pour avoir travaillé sur le film, révèle que le titre du quatrième film du Matrice la franchise est Résurrections matricielles, qui pourrait offrir quelques indices sur la direction de la suite de science-fiction très attendue.

Titres du # Matrix4 a fuité en ligne par le maquilleur qui a travaillé avec le casting. La nouvelle suite ramènera au moins deux personnages morts dans Matrix. Le titre explique beaucoup de choses sur ce que l’on peut attendre du film#MatrixResurrection# Matrix4https://t.co/gRfOTh5XCvpic.twitter.com/St44iPqA5M – Avis Nerding (@nerdingreview) 30 janvier 2021

Il y a quelques semaines, HBO Max a publié une bande-annonce qui a révélé La matrice 4 logo avec juste le titre Matrix, que beaucoup ont supposé être le titre officiel. Bien que des détails spécifiques concernant l’intrigue de Résurrections matricielles ALIAS La matrice 4 continuent de rester un mystère, il a été révélé précédemment par la star de retour Keanu Reeves que le film n’est pas une préquelle et fait suite à 2003 Les révolutions matricielles.

Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss reprendront leurs rôles des épisodes précédents, Neo et Trinity respectivement, bien que leurs deux personnages semblent avoir été tués à la fin de la trilogie. Ainsi, le titre nouvellement révélé, Résurrections matricielles, a beaucoup de sens et signifie probablement que les deux personnages seront ramenés à la vie d’une manière ou d’une autre, beaucoup théorisant que les personnages n’existeront que dans la matrice, avec des événements dans le monde réel dirigés par les nouveaux membres de la distribution.

Aux côtés de Keanu Reeves comme Neo et Carrie-Anne Moss comme Trinity, le quatrième Matrice trouve quelques visages plus familiers revenant à la procédure d’action de science-fiction, y compris Jada Pinkett Smith et Lambert Wilson, qui reprendront également leurs rôles respectifs des films précédents. Résurrections matricielles comprendra également une gamme de nouveaux visages, dont Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Toby Onwumere, Max Riemelt, Eréndira Ibarra, Andrew Caldwell, Brian J. Smith et Ellen Hollman .

Reeves lui-même a révélé quelques autres informations sur ce à quoi le public peut s’attendre lorsqu’il se reconnectera, l’acteur ayant récemment fait l’éloge de la réalisatrice Lana Wachowski, avant de décrire le quatrième film Matrix comme une « histoire d’amour », et de nous donner une idée de la direction de la suite très attendue. « Nous avons une merveilleuse réalisatrice, Lana Wachowski, et elle a écrit un beau scénario qui est une histoire d’amour, c’est inspirant », a récemment déclaré Reeves. « C’est une autre version, un appel à se réveiller et il y a une belle action. Tout sera révélé. »

C’est loin d’être la première fois que Reeves applaudit le scénario de Lana Wachowski, qu’elle a écrit aux côtés de Atlas des nuages l’auteur David Mitchell et Aleksandar Hemon. «Lana Wachowski a écrit un beau scénario et une histoire merveilleuse qui m’a interpellée», a-t-il déclaré en juin. « C’est la seule raison de le faire. Travailler à nouveau avec elle est tout simplement incroyable. Cela a été vraiment spécial, et l’histoire a, je pense, des choses significatives à dire, et dont nous pouvons nous nourrir. »

Résurrections matricielles devrait maintenant sortir en salles plusieurs mois plus tôt que prévu grâce au récent remaniement de Warner Bros, passant du 1er avril 2022 au 22 décembre 2021. Malgré l’annonce que le film sera également diffusé numériquement sur HBO Max aux États-Unis pendant un mois à compter de cette même date, la réalisatrice Lana Wachowski aurait «catégoriquement» que Résurrections matricielles reçoit une course théâtrale exclusive avant d’être mis à disposition à domicile. Une capture d’écran du message original de Terry peut être vue avec l’aimable autorisation de Avis sur Nerding.

