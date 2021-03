Les fuites de Surface Laptop 4 suggèrent un mélange de processeurs AMD et Intel

Nous commençons à voir des fuites sur le Surface Laptop 4 de Microsoft, qui serait lancé au printemps. Un nouveau rapport indique que les versions Surface Laptop 4 de 13,5 et 15 pouces offriront les processeurs Ryzen d’AMD, bien qu’ils ne soient peut-être pas les puces que vous espérez.

Un rapport distinct affirme également que Microsoft pourrait publier une webcam autonome en avril, aux côtés du Surface Laptop 4.

WinFuture.de a rapporté cette semaine que les processeurs probables à l’intérieur du nouveau Surface Laptop 4 incluront les «éditions de surface» de l’AMD Ryzen 5 4680U ainsi que du Ryzen 7 4980U. La série mobile Ryzen 4000 a été la première des puces Ryzen d’AMD à offrir une amélioration considérable des performances par rapport à ses rivaux Intel. (Dans notre examen du Surface Laptop 3, nous avons constaté que le contraire était vrai; le Surface Laptop 3 avec un processeur Core «Ice Lake» de 10e génération a éclipsé le modèle basé sur Ryzen.) issu de l’architecture Zen 2 d’AMD, et non du Zen 3 de pointe qui sous-tend les nouvelles puces pour ordinateurs portables Ryzen 5000.

L’intrigue s’épaissit: WinFuture rapporte que l’autre processeur de choix du Surface Laptop 4 sera de tout nouveaux processeurs Tiger Lake de 11e génération, y compris le Core i5-1145G7 et le Core i7-1185G7. Pour les utilisateurs qui essaient de décider quelle version acheter, il semble presque absurde d’avoir une ancienne puce AMD dans l’espoir d’être choisie avant une nouvelle puce Intel. Nous devrons voir comment les performances évoluent.

Mis à part le processeur, le Surface Laptop 4 restera en grande partie inchangé, rapporte WinFuture. Les options de mémoire atteindront 16 Go et jusqu’à 512 Go de stockage SSD seront inclus.

Microsoft pourrait annoncer le Surface Laptop 4 lors d’un événement en avril. Si tel est le cas, Petri.com pense que nous verrons probablement une nouvelle webcam autonome de marque Microsoft. Il n’est pas clair si la webcam prendra en charge la résolution 4K, mais elle devrait au moins avoir un obturateur de confidentialité, une fonctionnalité qui manque actuellement aux webcams des produits Surface, bien qu’elles soient par ailleurs parmi les meilleures du secteur.

Remarque: lorsque vous achetez quelque chose après avoir cliqué sur des liens dans nos articles, nous pouvons gagner une petite commission. Lisez notre politique de lien d’affiliation pour plus de détails.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂