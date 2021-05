Les fuites de Google Pixel 6 Pro font allusion à la configuration de la triple caméra arrière, au nouveau design, à la prise en charge du chargement sans fil et plus encore

21 mai 2021 10:37:52 IST

Selon les rumeurs, la gamme de Pixel 6 de Google, qui pourrait inclure Pixel 6 et Pixel 6 Pro, devrait être lancée au cours du second semestre de cette année. C’était Signalé précédemment que les combinés pourraient être dotés d’un nouveau design bicolore et qu’un design de bande horizontale similaire a de nouveau été mis en évidence dans les derniers rendus de Pixel 6 Pro. La première fois pour Google, le Pixel 6 Pro est susceptible de présenter une configuration de triple caméra arrière qui se trouve dans un tableau horizontal, signalé Chiffre. Juste comme fuites précédentes, l’arrière du téléphone devrait être de couleur blanche avec des bandes noires et orange en haut.

Élaborant davantage sur la configuration de la caméra arrière, le rapport a laissé entendre qu’il pourrait contenir un capteur principal, un téléobjectif périscope et un objectif inconnu placé à côté du flash LED. En plus de cela, le rapport suggère que le smartphone pourrait comporter un écran perforé incurvé de 6,67 pouces. Il devrait être livré avec des lunettes très fines et un menton plus large. Il peut mesurer environ 163,9 x 75,8 x 8,9 mm.

Le Pixel 6 Pro devrait être livré avec deux haut-parleurs stéréo et une prise en charge du chargement sans fil. Le rapport suggère en outre que le Pixel 6 Pro pourrait être le premier smartphone à être alimenté par son chipset Google Silicon.

