Les frontières cachées du continent perdu «  Zealandia  » révélées avec des détails incroyables

Une nouvelle expédition de cartographie océanique trace les frontières de Zealandia, un «continent perdu» submergé qui abrite la Nouvelle-Zélande et le territoire de la Nouvelle-Calédonie dans le Pacifique Sud.

Zealandia s’est détachée du supercontinent Gondwana il y a entre 79 millions et 83 millions d’années. À l’exception de la Nouvelle-Zélande et de la Nouvelle-Calédonie, ce fragment de croûte continentale repose désormais sur le fond de l’océan. Ce n’est pas le seul morceau de croûte continentale détaché d’un plus grand continent, mais c’est le plus grand avec 1,9 million de miles carrés (4,9 millions de kilomètres carrés). C’est six fois plus grand que le fragment continental suivant, le microcontinent de Madagascar.

Zealandia, également connu sous le nom de Te Riu-a-Māui en maori, était statut continental attribué en 2017 . Depuis lors, les chercheurs travaillent à cartographier le continent perdu – pas une mince affaire, car 94% de celui-ci est sous l’eau.

Désormais, Derya Gürer, chercheuse en sciences de la terre à l’Université du Queensland en Australie, et ses collègues ont collecté de nouvelles données sur la bordure nord-ouest de Zealandia, située au large du parc marin de la mer de corail du Queensland. Les chercheurs ont passé 28 jours à bord du navire Falkor à explorer la région, cartographiant 14 285 miles carrés (37 000 km carrés).

« Notre expédition a recueilli des données topographiques et magnétiques du fond marin pour mieux comprendre comment la connexion étroite entre la Tasman et la mer de corail dans la région de Cato Trough – le couloir étroit entre l’Australie et la Zealandia – s’est formée », a déclaré Gürer dit dans un communiqué de l’université .

La zone entre la plaque australienne et la plaque Zealandia est probablement très compliquée, a déclaré Gürer. Il y a probablement plusieurs microcontinents submergés là-bas, qui se sont tous séparés des principales masses continentales lorsque l’Australie s’est libérée de Gondwana . (Le supercontinent englobait ce qui est aujourd’hui l’Amérique du Sud, l’Afrique, l’Antarctique, l’Australie, la Zealandia, l’Arabie et le sous-continent indien.) Ces fragments de croûte continentale sont différents de la croûte océanique environnante du fond marin, qui est plus dense et plus mince que la croûte continentale.

Réalisée en collaboration avec le Schmidt Ocean Institute, la cartographie faisait partie de l’expédition Seafloor to Seabirds. Les données cartographiques alimenteront également un projet plus vaste, la collaboration Seabed 2030, qui vise à rendre accessible au public une carte complète du fond océanique d’ici 2030. Selon la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), moins de 10% des le fond marin a été cartographié par des méthodes de sonar modernes, qui utilisent le son pour révéler la topographie sous-marine. L’expédition Seafloor to Seabird a non seulement collecté des informations sur la topographie, mais également des données sur l’intensité du champ magnétique dans la région. Parce que la croûte océanique et la croûte continentale sont constituées de différentes concentrations de minéraux avec des signatures magnétiques différentes, ces données permettront aux chercheurs de reconstruire les fragments brisés du Gondwana.

« Le fond marin regorge d’indices pour comprendre l’histoire géologique complexe des plaques continentales australienne et zélandaise », a déclaré Gürer.

