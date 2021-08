Les frères Russo terminent le tournage de « The Grey Man »

Depuis mars dernier, les réalisateurs Joe et Anthony Russo, à l’origine de la grande clôture de « Infinity Saga » aux studios Marvel avec « Avengers : Endgame », se sont occupés de la production de leur prochain film, qui prend pour titre « The Grey Homme ».

Ce nouveau film réunit les Russo avec l’acteur Chris Evans, connu pour son travail de Captain America dans la franchise Marvel Studios et qui partagera désormais le générique avec Ryan Gosling, Ana de Armas, Regé-Jean Page, Billy Bob Thornton et Alfre Woodard.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Dwayne Johnson n’a pas l’intention de poursuivre Disney pour « Jungle Cruise »

Les frères Russo ont parfois présenté via leurs réseaux sociaux quelques indications sur l’état actuel de la production avec leurs fans et ont récemment annoncé via Instagram que la production était officiellement terminée, partageant une photo de Joe Russo « En colère » de devoir partir l’ensemble.

Selon Deadline, le script de « The Grey Man » a été écrit par Joe Russo, recevant quelques ajustements de Christopher Markus et Stephen McFeely, qui ont été scénaristes sur « Avengers: Endgame ». Il a également été signalé qu’il s’agissait de l’original Netflix au budget le plus élevé de l’histoire du service de streaming.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Doctor Strange 2 : les scénaristes commentent les différences entre les deux films

« Le but de ceci est d’être compétitif avec toute sortie en salles et la possibilité de le faire avec Gosling et Evans est un rêve pour nous », a déclaré Joe Russo à propos du projet. Russo dit que l’intention de ce film est d’établir une franchise avec son propre univers narratif avec Ryan Gosling.

Dans une conversation avec Collider, Anthony Russo a souligné que « The Grey Man » était une cassette d’espionnage qui plairait aux fans de « The Winter Soldier ». « C’est similaire dans le sens où nous essayons de l’assembler dans un environnement actuel et moderne auquel nous sommes confrontés en termes de réseaux et de la CIA », a commenté le directeur. Le film n’a pas encore de date de sortie estimée.