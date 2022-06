Les frères Russo s’éloignent de Marvel avec un nouveau projet

in

célébrités

Les frères Russo ont un nouveau projet qui n’est lié à aucune franchise préétablie et ils sont confiants dans le succès du titre.

© Gettyles frères russes

Anthony et Joe Russo ils ont marqué l’histoire en Univers cinématographique Marvel réaliser deux films Captain America et le méga événement qui s’est terminé avec la saga Infinity séparés en deux chefs-d’œuvre comme Avengers : guerre à l’infini Oui Avengers : Fin de partieoù chaque personnage de la franchise a joué un rôle majeur dans l’élimination du méchant le plus notable de l’histoire du MCU : Thanos.

Actuellement, le duo présente dans Netflix le film L’homme gris qui met en vedette l’acteur Chris Evansune autre vieille connaissance de la franchise merveille qui les a accompagnés dans plusieurs films de la marque dans la peau de Steve Rogers, Captain America lui-même. Cependant, ce n’est pas le seul titre qui éloigne les frères de la marque dirigée par Kévin Feig.

Un nouveau projet !

Le moyen Collisionneur a confirmé que Anthony et Joe Russo ils travaillent sur L’état électrique l’histoire de « Une adolescente en fugue et son robot en voyage à travers une réalité alternative de l’Amérique de 1997 ». La brève description de l’intrigue pointe vers un film du genre science-fiction qui pourrait même se situer dans un monde dystopique si l’on ose spéculer.

« Je pense que nous allons commencer à revenir à la tendance à la propriété intellectuelle originale. Ceci est une grande opportunité. La propriété intellectuelle originale commencera à refaire surface sur ce marché. Cela se fera à mesure que les entreprises deviendront plus intéressées et ressembleront à des usines avec l’exécution de leurs propriétés intellectuelles actuelles. Je pense juste que les gens vont vouloir profiter de nouvelles idées. » ont déclaré les cinéastes.

L’état électrique Il est inspiré du roman graphique de Simon Stalenhag publié en 2018. Le tournage du film commencera en octobre dans la ville d’Atlanta avec des scénarios de Christopher Markus et Stephen Mcfeely. Les fans des frères Russo ont sûrement hâte de voir plus de films de ces cinéastes talentueux qui se sont éloignés de merveille mais ils restent établis dans l’industrie hollywoodienne.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂