Les frères Russo réaliseront-ils Avengers : Secret Wars ?

La Saga du Multivers a déjà un nom puisqu’elle a été annoncée au San Diego Comic-Con avec la confirmation d’Avengers : Secret Wars, réalisé par les Russo ?

©IMDBles frères russes

La comique con de san diego Ce fut une véritable fête pour les fans du Univers cinématographique Marvel grâce à la confirmation de nombreux projets intéressants au sein de ce qu’on appelait le Saga du multivers qui aura Kang le Conquérant comme la grande menace pour les héros de la Terre. Des films comme Captain America : nouvel ordre mondial Oui Les quatre Fantastiques ils ont ravi le fandom.

Cependant, la chose la plus remarquable parmi tant d’annonces était le retour des Avengers qui jusqu’à présent restaient inconscients de toutes les nouvelles qui sortaient du rein de merveille ou les rumeurs qui ont émergé sur Internet. Kevin Feige, le stratège numéro un du cinéma, a tout gardé secret jusqu’à présent que nous pouvons confirmer Avengers : la dynastie Kang Oui Avengers : Guerres secrètes comme les apparitions d’équipe suivantes sur grand écran.

A l’occasion de ces deux films Avengers sécurisés pour l’année 2025 ils ont demandé Kévin Feig sur la possibilité réelle que ces histoires soient dirigées, de la même manière que la conclusion de la saga Infinity, par les frères Russo. Ce qu’il a dit date limite « celui » de merveille: « Ils ne sont pas liés à ça. Ils ont été très directs à ce sujet. On les aime. Ils nous aiment. On veut trouver quelque chose à faire ensemble, mais pas ça ».

Les Avengers reviendront dans le MCU

D’autre part, il convient de rappeler qu’en 2020 Joe Russo dit ce qui suit à propos de Guerres secrètes: « Ce serait le plus grand film que vous puissiez imaginer, c’est donc ce qui nous passionne vraiment dans l’histoire : l’ambition de celui-ci est encore plus grande que celle d’Infinity Saga ». Sûrement confrontés à la possibilité de reprendre cette histoire, les Russo accepteraient le défi de dépasser ce qu’ils ont réalisé avec guerre à l’infini Oui fin du jeu.

Nous pouvons supposer que Kévin Feig n’a toujours pas l’intention de révéler qui seront les cinéastes en charge de Guerres secrètes ni quand commencera le tournage de ce film. Il n’y a pas non plus de distribution associée au titre qui a été présenté au comique con de san diego et beaucoup aura à voir avec ce qui se passe pendant les phases 4 et 5 du Univers cinématographique Marvel concernant la progression de ses héros et méchants vers cette nouvelle implosion.

Pendant ce temps, le programme de Russo est surchargé de travail avec la récente première de L’homme gris dans les théâtres et Netflix ainsi que la post production de la série Citadelle pour Première vidéo et les derniers arrangements pour commencer L’état électrique du géant du streaming, situé dans un passé futuriste où une adolescente orpheline traverse l’Amérique du Nord avec un mystérieux robot et un sans-abri à la recherche de son frère. Vous l’avez deviné : il est basé sur un roman graphique.

Les frères Russo pourront-ils s’entendre avec Kévin Feig être en charge de Guerres secrètes? Dans les romans graphiques, c’est une histoire où les héros et les méchants de merveille Ils sont transportés sur une planète lointaine pour un affrontement d’anthologie. Le responsable? Un être au pouvoir inépuisable, le Beyonder, qui possède également une curiosité qui se fiche des dégâts qu’elle peut causer. Intéressant…

