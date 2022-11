Les frères Russo réaliseront-ils Avengers : Secret Wars ?

Bien que les fans de l’univers cinématographique Marvel espéraient voir le retour du frères russes dans un futur projet de phase 6, il semble qu’ils n’aient pas encore envisagé de revenir. Dans une interview Joe Russo discuté si lui et son frère Anthony prévoyaient de travailler à nouveau avec Marvel, en disant:

« Nous parlons toujours; nous aurions besoin de voir ce qui fonctionnerait. Nous ne serons pas prêts à faire quoi que ce soit avec Marvel avant la fin de la décennie. » Avec cela, Joe préciserait que pour le moment, ils ne reviendront pas dans un film Marvel avant au moins 2030, donc les frères Russo ne participeront pas aux prochains »Avengers : The Kang Dynasty » et »Avengers : Guerres secrètes ».

À l’heure actuelle, tous les films UCM de la phase 6 ont déjà un réalisateur, à l’exception de » Avengers: Secret Wars », dont la sortie est prévue en 2026. De nombreux fans voulaient que les frères Russo réalisent cet épisode, Eh bien, un des histoires les plus célèbres de Marvel Comics.

Les Russo sont crédités d’avoir réalisé l’entrée la plus réussie dans la franchise cinématographique la plus réussie de l’histoire. Bien qu’ils aient également participé à »Captain America : The Winter Soldier », »Captain America : Civil War » et »Avengers : Infinity War », leur réalisation dans »Avengers : Endgame » a battu des records au box-office accumulant la somme stupéfiante de 2,797 milliards de dollars dans le monde.

Cependant, le duo continue de travailler sur des projets en dehors de Marvel. En 2021, ils ont sorti le film » Cherry », bien qu’il y ait eu un lien avec Marvel car il mettait en vedette Tom Holland, un acteur connu pour jouer Spider-Man dans l’UCM.

Ils ont suivi ce film en juillet dernier avec la sortie du film Netflix « The Grey Man », qui a également fait appel à la star du MCU Chris Evans, qui a joué aux côtés de Ryan Gosling.

La phase 6 de l’UCM débutera avec »Deadpool 3 », un film réalisé par Shawn Levy et qui sortira en salles le 8 novembre 2024.