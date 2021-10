Les frères Russo font allusion à leur possible retour aux studios Marvel

La première de « Avengers: Endgame » en 2019 a marqué la fin d’une ère dans le MCU en présentant la conclusion de certains de ses personnages les plus importants, ainsi qu’une passerelle pour que de nouveaux protagonistes arrivent dans ce vaste univers narratif cinématographique, bien qu’il ne veut pas dire que c’est le dernier au revoir pour certains de ses collaborateurs.

Les frères Joe et Anthony Russo ont été chargés de réaliser certains des films les plus réussis et les plus populaires du catalogue Marvel Studios, dont deux des volets de la trilogie « Captain America », « Avengers : Infinity War » et les leurs. » Endgame », considéré jusqu’à présent comme le film le plus rentable de l’histoire du cinéma.

Bien que les Russo semblent se concentrer sur leurs propres projets personnels, qui sont complètement étrangers au plan prévu par Marvel Studios, la sortie du livre « The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe » suggère que le duo qu’il ne se sont que « légèrement » retirés du MCU.

Cet examen approfondi de l’histoire du développement du MCU, qui a récemment été édité par l’équipe Marvel elle-même avec des interviews et des déclarations de ses principaux producteurs impliqués, suggère que la relation entre Russo et Marvel Studios est en bons termes et avec le possibilité de collaborer à nouveau ensemble dans un futur proche.

Selon « Comicbook.com », Joe Russo a souligné dans le livre que Kevin Feeige, président de Marvel Studios, a été l’un des meilleurs collaborateurs qu’il a eu tout au long de sa carrière de cinéaste à Hollywood, notant qu’ils partagent tous deux un le même sens de l’humour et ils ont passé beaucoup de temps à se faire des farces tout en profitant de la compagnie de l’autre, que ce soit dans la salle d’écriture ou la salle de montage.

« Ils sont tous très encourageants et se soutiennent mutuellement. Vous ne pouvez pas entreprendre quelque chose d’aussi important que les deux films coûteux jamais réalisés, dos à dos, sans ce genre d’environnement. Vous ne pouviez pas survivre. Il n’y a pas d’autre moyen que la chaleur et le rire », a déclaré Joe Russo.

Pendant ce temps, son frère Anthony Russo a assuré qu’une autre des raisons de son amour pour l’étude est l’engagement qu’ils ont envers le matériel qu’ils adaptent, ajoutant le soin de la connectivité et de la synchronie qu’ils ont avec chaque bande dans le MCU. Jusqu’à présent, aucun plan officiel n’a été confirmé pour que les Russo reviennent à la direction au sein de la franchise.