Les frères Duffer révèlent que chaque épisode de la saison 4 de Stranger Things dure plus d’une heure

Alors que le battage médiatique se construit avant la sortie de Netflix Choses étranges saison quatre, les créateurs de la série, les frères Duffer, ont révélé que chaque épisode durerait plus d’une heure.

« La famille Joyce et Byers sont parties à la fin de la saison 3 », a déclaré Matt.

« Ils sont en Californie – nous avons toujours voulu avoir ça comme HEesthétique de banlieue .-esque, que nous avons finalement pu faire cette année dans le désert; et puis nous avons Hopper en Russie ; et puis bien sûr nous avons un groupe qui reste à Hawkins.

«Nous avons donc ces trois scénariossont tous connectés et en quelque sorte entrelacés, mais ce sont juste des tons très différents.

Les créateurs de l’émission ont également déclaré que la série se déroule dans les années 80, une époque où Winona Ryder a connu une immense renommée internationale avec pop-culturel des phénomènes comme Jus de coléoptère et Bruyères, ils évitent un croisement.

« C’est le seuil que nous ne pouvons pas franchir, qui est une fois Winona est une superstar dans le monde, comme le spectacle doit s’arrêter, parce que [the kids’ heads] va s’enflammer spontanément ou quelque chose comme ça », a déclaré Matt.

Ross a ajouté : « C’est la scène finale : les enfants vont voir Jus de coléoptère et leurs têtes explosent. »

Alors que les frères Duffer restent pour la plupart bouche bée à propos de la saison à venir, Netflix nous a tous jeté un os et nous a donné un bon synopsis.

Il disait: « En cette période la plus vulnérable, une nouvelle et horrible menace surnaturelle fait surface, présentant un mystère horrible qui, s’il est résolu, pourrait enfin mettre fin aux horreurs de l’Upside Down. »