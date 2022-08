Les frères Duffer espèrent que des choses étranges feront pour une prochaine génération ce que Scream a fait pour eux

Choses étranges est devenu non seulement l’un des plus grands succès de Netflix, mais a laissé un impact considérable sur les gens. Cependant, pour les créateurs de la série, les Duffer Brothers, la prise de conscience qu’ils avaient fait un hit est venue lentement. Lorsque la première saison a été diffusée, ni Matt ni son frère Ross Duffer ne comprenaient les médias sociaux, mais il y avait un tas d’articles. Puis assez de gens leur ont dit que non, ce n’est pas normal. Le grand pour les frères en plus Saturday Night Live était le phénomène avec Barb, qui, outre Benny, était le premier des nombreux personnages de soutien bien-aimés de la série.

Ross Duffer a déclaré à IndieWire :

« Chaque fois que nous introduisons un nouveau personnage, nous voulons nous assurer qu’il fera partie intégrante du récit. C’est donc quelque chose avec Eddie cette saison, où nous allons, « Eh bien, nous avons besoin d’un personnage ici pour que cette histoire fonctionne vraiment et pour lui donner le moteur dont il a besoin. » Mais à chaque fois qu’on fait ça, on est nerveux, parce qu’on se dit : ‘Nous avons un super casting de personnages ici, et d’acteurs, et à chaque instant que nous passons avec un nouveau personnage, nous prenons du temps l’un des autres acteurs. »

Selon Ross Duffer, ils ne sont pas seulement « très, très attentifs à qui nous présentons », mais aussi au processus de casting. Vous ne pouvez pas ajouter quelqu’un qui va enlever le personnage s’il n’est pas formidable, alors il subit de nombreuses modifications. Cela a été vrai pour Joseph Quinn, Maya Hawke et Sadie Sink. Matt Duffer ajoutée:

« Et ce n’est pas comme si les acteurs ne savaient pas [either]. Ils savent tous qu’ils entrent dans un casting que les gens adorent, et vous introduisez un nouvel élément. Et vous l’avez vu dans des émissions qui tournent mal, et donc ils sont tous nerveux, mais comme Ross l’a dit, avec ces trois-là en particulier, et Dacre [Mongomery] aussi, qui a joué Billy, c’était comme, parce que ces acteurs sont incroyables, c’est vraiment amusant. J’aime juste le secouer, alors nous le secouons en changeant l’intrigue ou en ajoutant un nouveau monstre. »

Après la pause prolongée qui s’est produite avec la saison 4, Matt Ross a dit qu’ils se demanderaient: « Est-ce que quelqu’un s’en soucie plus? » dans les moments sombres. Donc, leur philosophie pour la saison était que s’ils sortaient quelque chose de bien, les gens s’en soucieraient, ce qui semblait fonctionner. Donc pour Choses étranges 5leur priorité sera de bien faire les choses, bien qu’ils résistent à l’envie d’ajouter de nouveaux personnages.

Matt Duffer a dit,

« J’ai dit à Netflix que cela plairait à tout le monde, mais je leur mentais pour que la série soit vendue. Nous pensions que cela nous intéresserait, les gens qui ont grandi avec ces films, soit en les regardant dans les années 80, soit comme nous, raides[ed] dans le VHS en grandissant. Cela a donc été le plus grand choc pour moi, que cela ait autant résonné chez les préadolescents et les adolescents qui n’ont pas ces références. »

Contrairement à la première saison, Ross Duffer a déclaré qu’ils avaient obtenu des commentaires rapides et en temps réel avec la saison quatre. Les gens qui restaient éveillés huit heures pour regarder Choses étranges 4. Cependant, il a dit que même si vous ne pouvez pas nécessairement ignorer les réactions de la base de fans hardcore, il se souvenait d’avoir été excité.





« Vous pouviez voir immédiatement ce qui résonnait, que ce soit les trucs de Max, et » Cher Billy … « et Kate Bush, ou la torsion dans l’épisode 7. Il y avait donc un peu de soulagement que, même dans ce premier groupe de téléspectateurs ça résonnait, du moins à ces moments-là. De toute évidence, l’affaire Kate Bush nous a donné notre avis. Notre baromètre [was] va « Oh d’accord. Cela pénètre la culture d’une certaine manière », et c’était vraiment excitant à voir. »

Selon Matt Duffer, l’un des grands films pour lui et son frère était Pousser un cri (1996). Ils n’étaient pas autorisés à le voir dans les salles, mais ils ont loué le film. C’était leur drogue d’entrée dans tous ces grands films d’horreur. Ils n’avaient pas encore vu tous les films Pousser un cri faisait référence, comme Freddy, ou savaient quoi que ce soit sur Wes Craven et John Carpenter. Mais ils sont tombés amoureux de Pousser un cri néanmoins.