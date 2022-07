Les frères Duffer confirment que la dernière saison de Stranger Things se déroulera entièrement à Hawkins

La saison quatre s’est déroulée à divers endroits, Hooper, Joyce et Murray étant en Russie, la famille Byers était en Californie et le reste du gang était à Hawkins. C’est bien de savoir que tout le monde va enfin se réunir pour la saison cinq.

« Beaucoup de groupes et d’associations originaux que nous avions dans la première saison – il y a quelque chose de bien à boucler la boucle. »

Je veux dire, cela ressemble honnêtement à la conclusion parfaite et liera le spectacle à un arc serré et nostalgique. Je déchire déjà.

« Les personnages vont déjà être en action. Ils vont déjà avoir un objectif et un entraînement, et je pense que cela va prendre au moins quelques heures et rendre cette saison vraiment différente.