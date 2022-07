Les frères Duffer commenceront à écrire la saison 5 de Stranger Things le mois prochain

Les Duffer Brothers ont promis que les fans n’attendraient pas trop longtemps pour la saison 5 de Choses étranges, et il semble qu’ils tiennent parole après avoir annoncé qu’ils prévoyaient d’écrire la dernière saison le mois prochain. En ce qui concerne l’intrigue réelle de la cinquième saison, les Duffers ont déjà prévu des choses, ce qui suggérerait que l’écriture réelle des scripts ne devrait pas leur prendre trop de temps.

Après avoir apporté Choses étranges 4 à une fin dramatique avec deux épisodes de long métrage, les Duffers chercheront à compléter l’histoire de Upside-Down avec une autre série de nouveaux épisodes. Après avoir apparemment vaincu le « grand méchant » de la série, il y a une question de savoir exactement où le spectacle peut aller ensuite, mais il semble que les Duffers n’aient pas de telles inquiétudes alors qu’ils se préparent pour la dernière étape. Ross Duffer a déclaré à Collider :

Bien que ce soit une bonne nouvelle, cela signifie qu’il faudra probablement au moins deux ans avant de voir Choses étranges revenir pour payer sur cette fin de cliffhanger de la saison 4. Selon la durée exacte de la dernière saison, il pourrait y avoir une quantité importante de tournages à terminer l’année prochaine. Les effets spéciaux de la finale de cette saison n’étant achevés que quelques heures avant sa première sur Netflix, il y aura clairement beaucoup de visuels sur lesquels travailler pour ce qui sera certainement une finale de série spectaculaire.

Une petite pomme de discorde avec les derniers épisodes de Choses étranges a été à quel point la jeune distribution a l’air plus âgée malgré quelques mois seulement entre les événements des troisième et quatrième saisons. Dans cet esprit, il a été dit qu’il y aurait un saut dans le temps au début de la dernière saison. Cependant, étant donné où le dernier épisode s’est terminé, un saut dans le temps fonctionnerait-il? Les Duffers ont précédemment commenté que pendant les trois premières saisons de la série, ils travaillaient principalement au fur et à mesure. Cette fois, il y avait toujours un plan pour la saison en cours et la suivante aussi. Ils ont dit:

«Nous avions tous les scripts avant de commencer le tournage, nous pouvions donc regarder le tout dans son ensemble. Et nous avons décrit tous les cinq. Donc, c’est vraiment quatre et cinq ou comme d’un morceau, et cela était dû à la pause de six mois que nous avons eue en raison de la pandémie. Nous n’avons donc généralement pas autant de temps. On a généralement l’impression que le train descend les rails et que Ross, moi et nos scénaristes ne faisons que lancer le rail au fur et à mesure que nous avançons, une fois que nous sommes à mi-chemin de la saison. Et pour la toute première fois, nous avons pu l’examiner globalement, pas seulement la saison quatre, mais aussi la saison cinq.