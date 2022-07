Les frères Duffer avaient initialement prévu de tuer Max dans la saison 4

« Mais nous nous sommes retrouvés là-dedans… nous voulions terminer avec un peu plus d’une question à la fin de la saison. »

Juste pour vous rattraper avec Vol. 2, le destin de Max est resté ambigu après son arrivée tête à tête avec Vécna tout en trébuchant dans l’Upside Down.

Vécna a brutalement attaqué Max, a commencé à lui casser tous les membres et a sauvagement commencé à lui endommager les yeux de façon permanente.

Heureusement, Robin, Steve et Nancy ont pu l’arrêter avant qu’il ne puisse terminer le travail.

Max est resté aveugle et paralysé alors qu’il était bercé dans les bras de Lucas, alors que Hawkins était violemment déchiré.

Ils ont dit: «Il fait encore très sombre et si Max va bien, nous ne savons tout simplement pas vraiment. Nous voulions le laisser en l’air pour avancer dans la saison cinq.

« Nous allions présenter Vécna, et ils allaient perdre contre lui. Cela prépare nos personnages pour ce qui sera l’ultime confrontation finale avec Vécna et avec Upside Down dans la saison cinq.