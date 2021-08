Les frères Coen ont-ils fini de faire des films ensemble ?

Prenez un moment pour le laisser pénétrer. D’accord. Joel et Ethan Coen réalisent des chefs-d’œuvre du cinéma depuis 1984 Sang Simple frappez les écrans. Ils ont ravi le public pendant près de 4 décennies avec des joyaux, notamment Élever l’Arizona, Barton Fink, Le proxy Hudsucker, Fargo, Le grand Lebowski, Ô frère, où es-tu?, Il n’y a pas de pays pour les vieillards, Brûler après lecture, Un homme sérieux, Le vrai courage, À l’intérieur de Llewyn Davis, la liste continue. Pourtant, Ethan Coen a décidé de descendre du manège et s’est lancé dans une nouvelle aventure théâtrale. celui de Joël Coen La tragédie de Macbeth sera le premier projet solo du scénariste/réalisateur.

Collaborateur de longue date, compositeur Carter Burwell, marquant 15 films avec les frères avait ceci à dire de la scission. « Ethan a écrit et produit tout seul, je le sais, mais (Macbeth) C’est la première fois que Joel réalise seul », a déclaré Burwell sur le podcast « Score ». « Ethan ne voulait tout simplement plus faire de films. Ethan semble très heureux de faire ce qu’il fait, et je ne suis pas sûr de ce que Joel fera après ça. »

Il a poursuivi: « Ils ont également une tonne de scripts qu’ils ont écrits ensemble et qui se trouvent sur différentes étagères. J’espère qu’ils y reviendront peut-être. J’en ai lu certains, et ils sont géniaux. Nous sommes tous à un l’âge où nous ne savons tout simplement pas… nous pourrions tous prendre notre retraite. C’est une entreprise merveilleusement imprévisible. Ouais, c’est un peu différent d’avoir l’un des frères là-bas. Et je connais Ethan, je l’ai vu vers la fin de l’année dernière et Joel préparait le tournage à Los Angeles, il a dit que c’était étrange que Joel soit là-bas en train de se préparer à faire un film. Mais Ethan ne voulait pas le faire. Il veut faire d’autres choses. «

En tant qu’enfant, Ethan Coen a été emmené au théâtre par ses parents, et a dit qu’il était surtout ennuyé par l’expérience. Mais au fil du temps, il a vu un appel à la réalité du théâtre que vous ne ressentez pas sur un plateau de tournage. « Je me sens totalement à l’aise avec les films. Mon frère et moi faisons des films depuis que nous sommes enfants », a-t-il déclaré à propos de Joël Coen. « Mais travailler sur des films est une chose technique au coup par coup. C’est exactement le contraire de cela; c’est une chose fluide et fragile où tout affecte la chose suivante. Ce qui est terrifiant, c’est que tout peut aller en enfer en un instant. Vous prenez une mauvaise décision pendant les répétitions, et ce n’est tout simplement pas comme faire un film, où vous pouvez toujours récupérer des erreurs et gifler des choses ensemble et leur donner un sens d’une manière différente. Mon Dieu, c’est vraiment différent. «

« Regardez, ce n’est pas, vous savez, une version de la réalité. C’est un bureau et deux chaises », a-t-il dit, désignant les accessoires laissés sur scène après la scène finale de l’avant-première de l’après-midi, qui se déroule dans une suite exécutive à Hollywood. « Je veux dire, regardez-le. C’est un exercice différent de faire une histoire à partir de ce que de tout ce avec quoi vous devez travailler sur un film, où il y a tellement de choses qui peuvent passer pour la réalité. Ce n’est pas un défi pour moi. »

Il montra ensuite la scène. « C’est intéressant », a-t-il dit avec un sourire. « Oui, je suis intéressé par ce. Les gens pensent que c’est à propos de l’expression de soi ou quelque chose comme ça, et ce n’est pas à propos de ça. Vous le faites parce que c’est engageant et stimulant et vous aimez le processus de le faire. Et bon sang, il y a quelque chose de fantastique quand ça marche. »

Ethan Coen a sauté dans le monde de la scène, et il ne montre aucun signe d’arrêt, travaillant déjà sur sa prochaine pièce. Joel fera ses débuts en écrivant et en réalisant sa version de La tragédie de Macbeth, avec Denzel Washington dans le rôle de Lord Macbeth et Frances McDormand dans le rôle de Lacey Macbeth, qui raconte l’histoire familière d’un seigneur écossais convaincu par un trio de sorcières qu’il deviendra le prochain roi d’Écosse, avec son épouse ambitieuse le soutenant dans sa plans de prise de pouvoir. Le film est entièrement tourné en noir et blanc. Le film aura sa première mondiale en tant que film de la soirée d’ouverture du 59e Festival du film de New York le 24 septembre 2021. Cette nouvelle vient de NME.

