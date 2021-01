Les frais d’expédition depuis la Chine sont à un niveau record – et c’est la pénurie de conteneurs à blâmer

La Chine regorge de produits à envoyer en Occident. Et il n’a pas comment le faire. Ces derniers mois, il a été une « crise des conteneurs » mondiale qui, entre autres, entraîne une hausse des frais de port plus que jamais. Certains importateurs ont vu comment les prix ont doublé, triplé et même quadruplé selon le WSJ et le Financial Times.





Comme récemment commenté sur Magnet, il y a une crise des conteneurs d’un tel calibre que il n’y en a pas assez pour tout ce que nous voulons apporter de Chine. En raison de divers facteurs, la demande de produits est beaucoup plus élevée que ce que le système logistique peut fournir. En conséquence, il y a un goulot d’étranglement dans les ports de Chine (alias l’usine mondiale), avec des tonnes de produits en attente d’être chargés et expédiés vers le reste de la planète.

Le problème est le COVID-19. Début 2020, une grande partie des conteneurs sont laissés vides en Europe et aux États-Unis. Les les verrouillages et les restrictions ont provoqué un ralentissement significatif des échanges globalement, il n’avait donc aucun sens économique de les renvoyer en Chine. Au fil des mois et de la reprise de la demande pour la saison de Noël, la demande de conteneurs a également augmenté et par conséquent leur prix.

Fabriquer plus de conteneurs n’est pas non plus une solution efficace maintenant même. Outre le temps nécessaire à leur fabrication, l’un des principaux fabricants mondiaux de conteneurs (China International Marine Containers) ne peut pas en faire assez.

Frais d’expédition triplés

Dans une série de données compilées par le Financial Times, on peut voir comment le coût des conteneurs d’expédition a augmenté de façon presque exponentielle depuis octobre. De passer entre 2000 € et 3000 € par conteneur à des chiffres supérieurs à 7000 € en janvier 2021.

Les importateurs n’ont d’autre choix que attendez que le goulot d’étranglement soit amorti ou payez simplement les prix d’expédition élevés actuel s’ils veulent que leur marchandise arrive. S’ils sont épuisés Stock il sera pratiquement obligatoire de passer par le cerceau et de payer des frais d’expédition plus élevés. Le point à prendre en compte ici est à quel point cette augmentation de coût affecte les bénéfices de l’employeur. Car, au moment où il n’y a plus d’avantages, ces frais d’expédition affecteront le prix final des produits pour le consommateur.

Il fin de ce goulot d’étranglement Il vise à arriver d’ici la seconde moitié de 2021 selon les analystes. Des facteurs comme le Nouvel An chinois ces prochaines semaines pourraient faciliter les choses alors que la fabrication de marchandises ralentit, ce qui pourrait offrir un répit aux expéditeurs pour emporter tout ce qui est en attente. Espérons à temps avant la prochaine campagne de Noël en 2021.

Via | WSJ et Financial Times.