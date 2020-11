Les fourgonnettes de sports les plus extrêmes de tous les temps: Volvo 850 T-5R

Confortables, spacieux, sûrs et «carrés», les fourgons Volvo des années 1990 sont loin de l’idée que l’on se fait d’un modèle sportif. Cependant, comme pour tout dans la vie, il y a des exceptions et le Volvo 850 T-5R en est la preuve.

Développé avec un peu d’aide de Porsche, le 850 T-5R semblait (et semble encore aujourd’hui) aller à l’encontre de toutes les valeurs défendues par la marque scandinave. Au lieu de se concentrer sur les tâches familiales, ce «fourgon de course» se concentrait davantage sur les sports «terrifiants» dans la voie de gauche des autoroutes.

Et quand nous l’appelons une «voiture de course», ce n’est pas une exagération. Contrairement à tous nos élus dans notre spécial « Les fourgonnettes de sport les plus radicales de tous les temps », le Volvo 850 T-5R a vraiment pedigree concurrence.

Des tâches familières aux indices

Fidèle aux modèles qui ont eu le plus de succès sur les stands, en 1994, Volvo a rejoint Tom Walkinshaw Racing (TWR) et ensemble, ils ont créé la 850 Estate Super Touring Car pour participer au British Touring Car Championship (BTCC).

Les résultats se sont avérés être rien de spécial (l’équipe s’est classée 8e parmi les constructeurs), et en 1995, elle a même été remplacée par la berline 850, mais la vérité est que l’image de cette «brique volante» dans les circuits d’action doit avoir il a été enregistré sur la rétine des ingénieurs suédois (les fans en étaient sûrs).

Ainsi, en 1995, ils prirent encore une autre décision audacieuse: créer une version sportive (et limitée) de la Volvo 850. Le coup d’envoi était donc donné pour la naissance de la Volvo 850 T-5R.

Suédois avec des gènes allemands

Initialement appelé le 850 Plus 5, le Volvo 850 T-5R a commencé avec le 850 T5 existant et a eu la «magie» de Porsche lors de son développement, étant l’un des (nombreux) projets qui comptaient sur le savoir-faire de la marque allemande.

Porsche a concentré son attention principalement sur la transmission et le moteur. Ce dernier, le fougueux B5234T5, se distinguait des autres par ses cinq cylindres en ligne et avait 2,3 litres de capacité. Après l’intervention de Porsche, qui a adopté un nouvel ECU de Bosch, il a commencé à charger 240 ch et 330 Nm au lieu des 225 ch et 300 Nm du T5 «régulier».

Par curiosité, l’intérieur avait également des détails faisant allusion à ce partenariat. Les sièges du 850 T5-R avaient une finition qui imitait la Porsche 911 de l’époque: côtés recouverts de gris graphite Amaretta (semblable à l’Alcantara) et cuir recouvrant le milieu du siège.

Habillé pour impressionner

Disponible en seulement trois couleurs (noir, jaune et vert), c’est dans le jaune accrocheur avec lequel il apparaît sur les photos qui illustrent cet article que la Volvo 850 T-5R était la plus adaptée à ses ambitions sportives.

Toujours dans la partie esthétique, le 850 T-5R a tenu à se distinguer de ses sœurs par le pare-chocs avant inférieur (avec antibrouillards), les roues de 17 pouces qui utilisaient des pneus Pirelli P-Zero, les nouveaux sels latéraux et de aileron arrière.

Avantages correspondants

Il va sans dire que l’apparence de la Volvo 850 T-5R a impressionné (et beaucoup) la presse de l’époque – après tout, c’était une camionnette Volvo très familière avec des avantages effrayants … et du jaune! Alors que certains affirmaient que «Volvo était ce qu’il était», d’autres l’appelaient «la brique jaune volante» dans une allusion claire à sa couleur et à ses performances impressionnantes.

Le comportement, en revanche, a déclaré le testeur, pourrait bénéficier d’un amorti plus ferme et d’une plus grande adhérence – sa tendance à «dévorer» les pneus avant était infâme. La mise en scène ne semblait pas non plus impressionner et l’agilité n’était pas son fort.

Après tout, nous parlons d’un fourgon à traction avant de 240 ch – à l’époque, une valeur élevée pour laquelle la traction avant peut supporter – 4,7 m de long, 1468 kg et tout cela à une époque où les «anges gardiens» appareils électroniques »se résumait à un peu plus que l’ABS.

Le domaine dans lequel le Volvo 850 T-5R a impressionné était celui des performances. Équipé d’une boîte manuelle à cinq rapports ou de quatre boîtes automatiques (comme à l’époque, il n’y avait pas de boîte à huit rapports ici), le 850 T-5R parcourait le 0 à 100 km / h en 6,9 s et atteignait 249 km / h vitesse maximale (limitée!).

Le premier de nombreux

Produit en série limitée, à l’origine, le Volvo 850 T-5R n’était pas censé avoir un successeur. Cependant, ce fut un tel succès qu’il a conduit les ingénieurs de Volvo à changer d’avis et le résultat a été le lancement de la Volvo 850R au printemps 1996.

Bien que le moteur soit le même, il a non seulement changé de nom, il est devenu connu sous le nom de B5234T4, mais a également reçu un turbo plus grand. Tout cela a permis d’augmenter la puissance à 250 ch et le couple à 350 Nm – comme si le problème du prédécesseur T5-R était un manque de puissance.

Également équipée d’une boîte manuelle à cinq rapports ou d’une boîte automatique à quatre rapports, la Volvo 850R a accéléré de 0 à 100 km / h en 6,7 s pour passer à 7,6 s dans les versions à transmission automatique. Afin de mieux gérer la puissance des cinq cylindres d’une ligne turbo, une boîte plus robuste (toujours manuelle et toujours à cinq vitesses) a été développée spécifiquement pour le 850R et associée à un différentiel autobloquant à couplage visqueux. Cependant, il n’a été disponible que pendant une période limitée en 1996.