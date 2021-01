Les fossiles de requin mégalodon suggèrent que les nouveau-nés étaient plus gros que les humains adultes: étude

14 janv.2021 09:49:00 IST

Une nouvelle étude a maintenant révélé que les requins mégalodons nouveau-nés étaient des poissons surdimensionnés qui étaient plus gros que la plupart des humains adultes. Selon une étude menée par le paléobiologiste Kenshu Shimada de l’Université DePaul à Chicago avec ses collègues, la taille du corps du gigantesque requin mégalodon ou méga dent, environ 50 pieds de longueur, était beaucoup plus grande que celle de ses parents. Selon un déclaration de l’Université DePaul, tandis que le Otodus megalodon est dépeint comme une monstruosité surdimensionnée dans des films comme le 2018 Le Meg, la taille corporelle maximale possible pour l’espèce est actuellement d’environ 50 pieds, soit 15 mètres; pas 16 mètres ou plus, comme indiqué par des études antérieures.

Les poissons appartiennent à un groupe de requins appelés lamniformes, qui ont un riche registre fossile. Pourtant, l’espèce est mal connue car ces poissons cartilagineux sont principalement identifiés par leurs dents. L’étude récente a utilisé des mesures de spécimens de toutes les treize espèces de lamniformes macrophages actuels pour estimer la longueur du corps, de la mâchoire et des dents de leurs ancêtres disparus.

Les chercheurs ont utilisé une technique d’imagerie appelée tomographie micro-calculée pour étudier trois vertèbres bien préservées d’un requin. Les images ont révélé 46 bandes de croissance, suggérant que le requin a vécu jusqu’à l’âge mûr de 46 ans. La créature est estimée à environ 9 mètres de long à la mort, laissant entendre que l’animal grandissait à un rythme d’environ 16 centimètres chaque année.

Cela montre que le requin aurait mesuré environ 2 mètres de long à la naissance, ce qui est assez grand pour qu’un nouveau-né soit un féroce prédateur des mers, et qu’il n’ait pas besoin de rivaliser pour se nourrir. En combinant les résultats de la trajectoire de croissance avec des données sur la taille du corps chez les plus grands individus connus, les chercheurs ont estimé que les requins mégalodon pourraient avoir vécu entre 88 et 100 ans, selon un LiveScience rapport. Mais cette estimation déduite est « plutôt théorique » et nécessite une enquête plus approfondie, ont déclaré les chercheurs.

.

