Les fossiles de Pompéi du Crétacé incroyablement préservés ne sont peut-être pas ce qu’ils semblent

A fait un « Crétacé Pompéi « condamner une paire de dinosaures, les enterrer dans un flux de cendres mortel et les préserver en 3D comme les victimes humaines du Vésuve en 79 après JC?

Pas tout à fait, ont révélé les scientifiques lors de la réunion annuelle de l’American Geophysical Union (AGU).

La préservation en 3D de deux psittacosaures – des dinosaures à bec avec des têtes qui ressemblaient à celles des perroquets modernes, leur valant le nom de «lézards perroquets» – s’est probablement produite parce que les dinosaures étaient blottis dans un terrier rempli de boue, couvrant entièrement les animaux avant de se fossiliser. Les chercheurs ont présenté leurs résultats le 14 décembre à l’AGU, qui s’est tenue pratiquement cette année en raison de la pandémie de COVID-19.

Les paléontologues ont examiné deux Psittacosaurus lujiatunensis squelettes provenant de la formation Yixian du nord-est de la Chine dans la province du Liaoning. Le Lujiatun affleurant dans cette formation est connu pour ses riches dépôts de fossiles du Crétacé, dont beaucoup sont préservés en 3D et conservent même les tissus mous, les plumes ou la coloration, ont déclaré les scientifiques de l’AGU.

Des études antérieures ont proposé que les psittacosaures et autres fossiles 3D du site avaient été engloutis par un flux pyroclastique (une rivière dense et rapide de cendres, de lave et de gaz volcaniques) ou un lahar, qui est un autre type de flux de débris volcaniques puissant cela ajoute de la boue au mélange mortel. Ces flux enveloppent rapidement tout être vivant sur leur chemin, ce qui est exactement ce qui s’est passé à Pompéi, où environ 2000 personnes ont péri et ont été gelées dans le temps, leurs corps conservés dans des poses horriblement réalistes alors que des couches de cendres se durcissaient autour d’eux.

Des échantillons de matrice de ce fossile de P. lujiatunensis (IVPP-18344) ont offert des indices sur la mort du dinosaure. (Crédit d’image: Institut de paléontologie et de paléoanthropologie des vertébrés / Photo avec l’aimable autorisation d’Elaine Chen)

Grains anciens

Pour la recherche présentée à AGU, les auteurs ont échantillonné deux emplacements dans chaque P. lujiatunensis fossile: Ils ont extrait des grains de sédiments à la fois de la matrice rocheuse entourant le squelette et de la matrice dans le squelette, et ont analysé un type de minéral connu sous le nom de zircon pour déterminer l’âge de ces grains. Ils ont découvert que de nombreuses particules de la matrice à l’extérieur des squelettes étaient très anciennes, datant de 250 millions à 2,5 milliards d’années. Cependant, les roches des gisements de Lujiatun étaient beaucoup plus jeunes, vieilles d’environ 125 millions d’années.

La proportion de grains plus anciens était beaucoup plus élevée qu’elle ne l’aurait été si les dinosaures avaient été enterrés par le même flux pyroclastique ou lahar qui a créé les roches environnantes, ce qui suggère que les hypothèses antérieures sur la mort des dinosaures « sont invraisemblables », explique Elaine Chen, chercheuse principale. , un étudiant de premier cycle de l’Université Columbia à New York, a déclaré à 45Secondes.fr dans un e-mail. Chen a mené ses recherches lors d’un stage à l’observatoire de la Terre Lamont-Doherty à l’Institut de la Terre de Columbia.

Cependant, les rivières qui coulent seraient plus susceptibles de transporter une gamme de sédiments plus anciens. Et si les dinosaures se trouvaient dans un terrier qui s’est soudainement effondré autour d’eux après les inondations, cela aurait préservé les squelettes articulés en 3D exquise, a déclaré Chen.

En septembre, une autre équipe de scientifiques a décrit une nouvelle espèce de dinosaure qu’ils ont nommée Changmiania liaoningensis, ou «dormeur éternel du Liaoning», également identifié comme un dinosaure fouisseur. Il a été ainsi nommé parce que les deux individus de cette espèce trouvés ont été préservés en 3D dans ce qui semblait être des poses de sommeil, probablement parce qu’ils se sont assoupis paisiblement dans une tanière souterraine juste avant de mourir, 45Secondes.fr précédemment rapporté .

Si les deux psittacosaures étaient également des habitants des terriers – ce qu’on ne pensait pas auparavant – cela pourrait offrir aux scientifiques de nouveaux indices intrigants sur le comportement et les habitudes sociales des dinosaures. Mais comme ces résultats sont préliminaires, des recherches supplémentaires seront nécessaires pour tester cette hypothèse, a déclaré Chen dans l’e-mail.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.