Les forgerons de la vraie raison portent des masques dans « Kimetsu no Yaiba 3 »

Les masques sont un élément très présent dans la culture japonaise, c’est pourquoi ils ont fait partie de divers animes, comme on l’a vu avec l’Anbu dans « Naruto ». Dans le cas d Kimetsu no Yaiba (« Demon Slayer »), beaucoup les personnages ont aussi caché leur visage derrière une sorte de masque. Cependant, les forgerons nichirin, qui seront important dans la saison 3Ils ont attiré plus d’attention, car ils n’ont jamais été supprimés et nous vous disons ici pourquoi.

Le troisième volet de la série animée première le 9 avril sur Crunchyrolloù il est accessible au public international.

À cette occasion, adapte « l’Arche du Village des Forgerons » du manga homonyme. Tanjiro et le reste du groupe se rendront sur place pour réparer leurs armes, après l’intense bataille de « l’Arc du Quartier des Divertissements ».

Une fois de plus, Hotaru Haganezuka va faire une dépression nerveuse découvrant que son précieux travail a de nouveau été mis en lambeaux. Bien que nous ne puissions probablement pas voir la réaction sur son visage, car elle sera cachée derrière son masque.

Hotaru Haganezuka a battu Tanjiro à plusieurs reprises pour ne pas avoir pris soin de ses épées (Photo : Crunchyroll)

POURQUOI LES FORGERONS PORTENT-ILS DES MASQUES DANS « KIMETSU NO YAIBA » ?

Les forgerons de « Kimetsu no Yaiba » ils utilisent des masques comme stratégie pour éviter d’être suivis par des démons ou des serviteurs de Muzan. Parce que leur travail au village des forgerons est vital pour l’organisation de chasse, ils doivent garder leur emplacement secret.

Au contraire, l’endroit serait attaqué et les guerriers n’auraient pas les lames spéciales de nichirin qui leur permettent d’abattre ces êtres maléfiques. Même le titre de l’anime se traduit du japonais par « Demon Slayer Sword »ce qui souligne l’importance de ces armes.

Pour cette même raison, peu de gens connaissent l’emplacement du village, même au sein du groupe Kagaya Ubayashiki. Lorsque les chasseurs et les piliers doivent se rendre à l’endroit, leurs yeux sont couverts afin qu’ils ne puissent pas savoir comment s’y rendre.

De plus, il est utilisé pour protéger l’identité des forgeronscar personne ne sait vraiment à quoi ils ressemblent ni où ils vivent.

L’INSPIRATION DERRIÈRE LES MASQUES DE FORGERON DANS « DEMON SLAYER »

La conception des masques utilisés par les forgerons dans « Kimetsu no Yaiba » il n’a pas été inventé par le mangaka Koyoharu Gotougemais c’est une variante de ceux traditionnellement utilisés au Japon pour représenter le personnage hyottoko.

Une danse avec les masques Hyottoko au Japon (Photo : YB Woodstock)

Le choix ne semble pas être un hasard ni à cause de son apparence amusante, mais aussi à cause du sens qu’elles portent. Dans la culture japonaise, toutes les légendes de ce personnage sont liés, d’une manière ou d’une autre, au travail des forgerons.

Dans certains contes, il est considéré comme le dieu du feu et les danses exécutées pour lui sont en l’honneur du feu et de l’acier, deux éléments indispensables à la fabrication des oreillers.