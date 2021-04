Les «  forêts fantômes  » envahissent la côte de la Caroline du Nord

Le changement climatique a transformé d’énormes étendues de forêts protégées de Caroline du Nord en «forêts fantômes» sans vie, selon une nouvelle étude.

Ces forêts fantômes – marquées par des milliers de troncs sans feuilles et sans membres, de souches et d’arbres renversés là où se trouvaient autrefois des forêts saines – ont pris le contrôle d’environ 11% du couvert arboré de la réserve nationale de faune d’Alligator River en Caroline du Nord au cours des trois dernières décennies, selon les chercheurs , résultant en des dizaines de milliers d’acres de verdure morte.

Les morts comme celles-ci sont un effet attendu de l’élévation du niveau de la mer, qui expose plus de terres à l’eau de mer salée, qui aspire littéralement l’humidité des graines et du sol, ont écrit les auteurs. Cependant, « ce n’est pas seulement la frange qui devient plus humide », explique Emily Ury, biologiste à l’Université Duke à Durham, Caroline du Nord, auteure principale de l’étude. dit dans un communiqué .

En rapport: 6 Effets inattendus du changement climatique

Après avoir analysé des milliers d’images satellites Landsat de la NASA prises entre 1985 et 2019, Ury et ses collègues ont calculé que plus de 8 500 hectares d’arbres du refuge avaient été convertis en forêts fantômes au cours de cette période. Fait remarquable, plus de la moitié des forêts récemment tuées se trouvaient à plus d’un kilomètre à l’intérieur des terres de la côte la plus proche, ce qui les éloignait de la portée des marées montantes.

Une variété de facteurs ont conduit à la chute de ces forêts intérieures – y compris des centaines de kilomètres de fossés de drainage qui canalisaient l’eau de mer plus loin à l’intérieur des terres – mais l’onde de tempête qui a accompagné Ouragan Irene en 2011 s’est avéré être le plus dévastateur. Au cours de la vague, un mur d’eau de 1,8 mètre de haut a jailli à plus de 2 km à l’intérieur des terres, inondant tout dans son sillage.

L’auteure principale de l’étude, Emily Ury, mesure la salinité du sol dans une forêt fantôme en Caroline du Nord. (Crédit d’image: Emily Bernhardt, Duke University)

La réserve nationale de faune d’Alligator River se remettait toujours d’une sécheresse de cinq ans lorsque l’ouragan a frappé, ont écrit les chercheurs, et les dégâts qui en résultaient étaient immenses. Rien qu’en 2012, plus de 11 000 acres (4 400 hectares) d’arbres se sont transformés en «fantômes», dépassant de loin les 1 100 hectares de terres côtières qui ont été perdus à cause de l’élévation du niveau de la mer au cours des 35 années de l’étude. . Ces vastes nouveaux peuplements d’arbres noyés et mourants étaient clairement visibles de l’espace, ont ajouté les chercheurs.

Alors que le niveau mondial de la mer augmente en réponse à changement climatique , on s’attend à ce que les ondes de tempête comme celles d’Irène deviennent plus destructrices et se traduisent par de plus grandes inondations. Ces surtensions sont « le problème à court terme le plus urgent concernant l’élévation du niveau de la mer », Jacky Austermann, professeur adjoint à l’Université Columbia de New York, dit précédemment à 45Secondes.fr . Les leçons apprises en Caroline du Nord pourraient aider les scientifiques à prévoir et à gérer les effets néfastes des futures ondes de tempête dans le monde, ont conclu les auteurs de l’étude.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.