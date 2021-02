Les Ford S-Max et Galaxy se sont hybrides et nous savons déjà combien ils coûtent

À une époque où les monospaces, ou mini-fourgonnettes, ressemblent à une espèce en voie de disparition, Ford S-Max et Galaxy ont vu leurs arguments renforcés avec l’arrivée d’un hybride (non brancher), après la rénovation qui a eu lieu il y a environ un an.

De cette manière, tous deux utilisent un moteur à essence de 2,5 litres de capacité, atmosphérique, qui fonctionne selon le cycle Atkinson le plus efficace, et qui est associé à un moteur électrique alimenté par une batterie lithium-ion d’une capacité de seulement 1,1 kWh.

Au total, les deux moteurs produisent 190 ch de puissance maximale combinée qui sont envoyées aux roues avant via une boîte à variation continue (CVT).

Les chiffres du S-Max et du Galaxy Hybrid

Selon Ford, l’adoption de ce moteur hybride permet, dans le S-Max Hybrid (que la marque identifie comme SAV ou Véhicule d’activité sportive et non MPV), une réduction du CO deux plus de 10% par rapport à un moteur diesel.

Cela dit, le S-Max Hybrid annonce une consommation moyenne de 6,4 l / 100 km et CO deux entre 146 et 147 g / km, selon le cycle WLTP. Les 0 à 100 km / h sont terminés en 9,8 secondes.

Pour le Ford Galaxy Hybrid, la marque nord-américaine progresse avec des consommations de 6,4 à 6,5 l / 100 km, émissions de CO deux de 148 à 149 g / km et une accélération de 0 à 100 km / h en 10s.

La capacité de remorquage du S-Max Hybrid varie entre 1560 et 1750 kg selon la version.

Combien?

Bien que les nouveautés soient, bien sûr, des variantes hybrides, le reste de la gamme Ford S-Max et Galaxy a également vu ses prix actualisés. Le Ford Galaxy, en particulier, est disponible dans notre pays avec trois moteurs et un seul niveau d’équipement, le Titanium.