Les footballeurs Julian Weigl et Sarah Richmond se sont mariés au Portugal

Le footballeur professionnel Julian Weigl et la présentatrice Sarah Richmond ont dit oui au Portugal. Le couple nouvellement marié partage son bonheur amoureux sur Instagram.

La star du football Julian Weigl (25 ans) est sous le capot: l’ex-joueur du BVB a donné à son amie de longue date Sarah Richmond (23 ans) le mot de consentement. Le couple nouvellement marié a partagé sur Instagram des photos du mariage, qui a eu lieu le 7 septembre, près de la ville portugaise d’Almada. Un jour plus tard, Weigl a célébré son 25e anniversaire.

« Je ne pourrais pas être plus heureux »

«Tout dans ma vie m’a conduit à vous», écrit le présentateur de Super RTL sur Instagram. Et le footballeur, qui joue actuellement pour Benefica Lisbonne, trouve également des mots touchants: « Je ne pourrais pas être plus heureux de pouvoir vous appeler non seulement mon meilleur ami, mon partenaire dans le crime, mais aussi ma femme », a déclaré Weigl .

Les deux se connaissent depuis leur adolescence: lors de leur première rencontre, il avait 15 ans et elle avait 13 ans. Ils ont annoncé leur engagement à l’été 2019.

