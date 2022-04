Les Foo Fighters terminent un balayage complet aux Grammys une semaine après la mort tragique de Taylor Hawkins

Ils ont remporté la meilleure performance rock pour ‘Making a Fire’, la meilleure chanson rock pour ‘Waiting On a War’ et le meilleur album rock pour Médecine à minuit.

Ce sera sans aucun doute une période difficile pour le groupe, car la remise des prix fastueuse survient un peu plus d’une semaine après la mort tragique du batteur du groupe, Taylor Hawkins.

Ils étaient au milieu de leur tournée en Amérique du Sud et devaient se produire au festival Estereo Picnic la nuit précédente.

Cependant, ils se sont retirés peu de temps avant l’annonce de la nouvelle, informant les fans via une déclaration sur les écrans de la scène.

Dans une publication sur leurs réseaux sociaux, ils ont déclaré qu’ils étaient « dévastés par la perte tragique et prématurée » de Hawkins.

Un message sur Twitter disait: « La famille Foo Fighters est dévastée par la perte tragique et prématurée de notre bien-aimé Taylor Hawkins.

« Son esprit musical et son rire contagieux vivront avec nous tous pour toujours.

« Nos pensées vont à sa femme, ses enfants et sa famille, et nous demandons que leur vie privée soit traitée avec le plus grand respect en cette période incroyablement difficile. »