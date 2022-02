Les Foo Fighters sortent  »March of the Insane » leur nouvelle chanson de métal extrême

Le groupe mené par Dave GrohlLes Foo Fighters, ne cessent d’étonner leurs fans par leur capacité à se délecter de chansons à la fois pop mélodique et métal extrême, pleines de cris et de frénésie. C’est le cas de sa nouvelle chanson »La marche des fous »une chanson qui nous rappelle les débuts de groupes de métal comme Métallique, givre celtique, tueur ou La violencequi a défini de nombreux sous-genres extrêmes du métal des années 1980. Le single fait partie de la bande originale du prochain film du groupe »Atelier 666 »qui raconte comment les Foo Fighters entrent dans une maison pour enregistrer leur nouvel album, mais réalisent plus tard qu’il a une malédiction.

Sous le pseudonyme Veuve de rêve, »La marche des fous » est l’une des chansons que le groupe est dans le film, qui appartient à un groupe qui a déjà enregistré au même endroit. Lorsque Grohl entre dans le sous-sol de la maison, il trouve l’enregistrement de »La marche des fous »qui appartient à l’album jamais sorti de Dream Widow, lors du placement de l’enregistrement, des choses étranges commencent à se produire dans l’intrigue.

« La prémisse du film est que nous emménageons dans une maison, j’ai un blocage du compositeur, je ne suis aucunement inspiré et je ne peux rien trouver », explique Grohl. « Et je trouve un sous-sol qui a de très mauvaises vibrations, j’entre et je trouve un enregistrement d’un groupe qui était ici il y a 25 ans. Et il y a une chanson qui, si elle est enregistrée et terminée, déchaînera le démon qui hante la maison, puis le chaos s’ensuivra. »

»La marche des fous » Ce n’est pas la première incursion que fait Dave Grohl dans le genre métal, puisqu’il a précédemment créé le projet parallèle Probotlançant un album en 2004 mettant en vedette les principaux chanteurs invités du genre, tels que Cronos de VeninMax Cavalera de soulfly, Roi DiamantLemmy Kilmister de tête motrice et d’autres.

En février 2021, les Foo Fighters ont sorti leur dernier album » Médecine à minuit », son nouveau contenu qu’il avait prévu de sortir en 2020 mais qui a été retardé, et ce n’est pas la seule chose qui a connu un revers. Selon les mots de Dave Grohl, »Atelier 666 » Il était prévu de sortir avec son dernier album, mais en raison des complications de la pandémie, cela n’a pas pu être le cas.

« Au départ, ils allaient sortir en même temps », a-t-il déclaré. »Nous disions à tout le monde, ‘Ouais, nous venons de faire un disque dans une maison hantée, c’était fou. Nous avons écouté et les chaises ont bougé d’elles-mêmes ». Nous disions essentiellement tout cela pour que, le jour de la sortie de l’album, nous sortions également le film. Mais tout a foiré avec la pandémie.

»Studio 666 » sortira en salles le 25 février de cette année.