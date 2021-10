Les Foo Fighters sont intronisés au Rock and Roll Hall of Fame

Après son arrivée au Rock and Roll Hall of Fame en 2014 grâce à son travail avec le groupe Nirvana, Dave Grohl est entré dans l’histoire en réintégrant cette prestigieuse sélection de musiciens et d’artistes en étant présenté pour son travail avec les Foo Fighters lors de la cérémonie. qui a eu lieu ce week-end.

L’introduction du groupe s’est faite à travers quelques mots de Sir Paul McCartney, qui à travers son discours a comparé son parcours personnel dans le monde de la musique avec celui de Grohl : « C’est un garçon ordinaire, et la même chose arrive : il tombe par le même trou, et il est dans le rock and roll et ce sera sa vie. Ça va tout reprendre », a-t-il commenté (via Consequence of Soud).

Après avoir prononcé leur discours de remerciement, les membres de Foo Fighters ont pris possession de la scène pour interpréter un medley composé de trois de leurs chansons les plus emblématiques : « Best of You », « My Hero » et « Everlong », concluant avec le McCartney lui-même. est entré en scène, interprétant ensemble le classique des Beatles « Get Back ».

Les intronisations de cette année au « Rock and Roll Hall of Fame » ont été choisies par un comité de 1 200 artistes, historiens du monde de la musique et le vote des fans via Internet. Pour qu’un artiste soit inscrit avec ce prix, son premier enregistrement doit avoir été réalisé il y a au moins 25 ans.

La 36e cérémonie d’intronisation pour le « Rock and Roll Hall of Fame » s’est tenue au Rocket Mortgage Fieldhouse à Cleveland, Ohio, anticipant sa prochaine diffusion préenregistrée sur HBO et HBO Max. La cérémonie de cette année comprenait également l’introduction du producteur de musique Jay-Z, de l’auteur-compositeur Carole King et de la chanteuse Tina Turner.