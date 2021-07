Les Foo Fighters reviennent au Mexique !

Les Foo combattants ont profité de leurs réseaux sociaux et ont annoncé qu’ils seront présentés au Mexico le 10 novembre prochain au Foro Sol. Ce sera le deuxième concert du groupe originaire de Seattle dans le pays. Sa participation au festival a également été confirmée Tecate Pa’l Norte. Le groupement sera accompagné de L’avertissement et tuer les oiseaux.

La société organisatrice de l’événement, Ocesa, a indiqué que la prévente des billets aura lieu les 6 et 7 juillet. En revanche, à partir du 8 la vente générale commencera. Le groupe n’a pas hésité à annoncer ce concert en grande pompe : « Le rock and roll revient au Mexique », était la phrase avec laquelle ils ont annoncé leur présentation.

Les Foo Fighters retournent au Mexique

Le groupe de Seattle n’a pas visité le Mexique depuis fin 2017 quand il faisait partie du festival Corona Capital. Désormais, et dans le contexte de la pandémie causée par COVID-19, il aura deux présentations dans le pays. On ne sait pas encore quels seront les protocoles pour le spectacle dans le Forum Soleil et combien de téléspectateurs y seront autorisés.

Le festival Tecate Pa’l Norte c’est le premier du genre depuis le début de la crise sanitaire. Les groupes qui le dirigent sont Foo Fighters et Tame Impala. Ticket Master a annoncé que les billets seront en vente le 5 juillet et que le concert aura lieu les 12 et 13 novembre à Parc Fundidor.







Ces présentations du Foo combattants au Mexique enthousiasment leurs partisans et constituent un précédent en ce qui concerne les libertés et les protocoles auxquels les Mexicains peuvent s’attendre pour le retour des festivals de masse au milieu de la crise mondiale de la coronavirus.